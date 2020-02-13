«Что жива - заслуга врачей». В Витебске новорожденная дважды случайно падала дома с высоты

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска дважды уронил свою новорожденную дочь. Первый раз 1,5-месячная девочка упала с высоты его роста. Малышка попала в реанимацию с переломом черепа. Через неделю ее выписали домой. И спустя восемь дней отец снова ее недосмотрел: на этот раз девочка упала с кровати — и опять получила серьезные травмы головы. Семью поставили в СОП. В прокуратуре города утверждают, что родители — не пьющие, вполне благополучные люди, в дочке — а она у них первенец, души не чают: «Именно поэтому папе и маме дали шанс исправиться и не изъяли ребенка из семьи».



Иллюстративный снимок. Фото: Reuters

Молодая семья живет в 1-комнатной квартире в витебском микрорайоне Билево. Егору (имена по этическим причинам изменены. — Прим. TUT.BY) — 28 лет, он работает оператором на предприятии, которое выпускает торговое оборудование. Его жене Елене — 32 года.

27 октября 2019 года у супругов родилась дочь Настя.

Ночью 30 ноября девочку забрали в больницу: папа укачивал малышку и она упала на пол с высоты его роста. Мама тут же вызвала скорую. С сотрясением головного мозга и переломом черепа 1,5-месячная малышка попала в реанимацию.

— Поначалу родители объяснили милиции, что после кормления отец взял дочь на руки, стал укачивать. У него случилась судорога тела, руки непроизвольно разжались, и девочка упала на пол. Затем уже появилось новое объяснение: во время укачивания у мужчины затекла рука, и он нечаянно уронил ребенка, — рассказала TUT.BY старший помощник прокурора города Ольга Королева.

Через неделю, 7 декабря, маленькую Настю выписали из больницы домой. Родителей предупредили, что при уходе за крохой они должны быть более внимательными.

Но 15 декабря, девочку вновь забрала скорая. На этот раз она упала на пол с кровати. Как объяснили супруги, папа в это время играл с дочкой. Медики обнаружили повторную ЧМТ, ушиб мозга, переломы лобной и теменной костей, ушиб.

— То, что девочка осталась жива и здорова, — это целиком заслуга врачей, — отмечает Ольга Королева.

С 26 декабря семью на полгода поставили в СОП. Ее навещают медики, педагоги, сотрудники ИДН.

— Ребенка вначале хотели изъять из семьи, — говорит представитель прокуратуры. — Но решили все же дать родителям шанс исправиться. Нет ни одного признака какого-то неблагополучия. Отец и мать не пьют, проблем с законом не имеют. Во время беременности мама выполняла все рекомендации врачей. Папа работает. Живет молодая семья отдельно от своих родителей, в благоустроенной квартире. У ребенка есть все необходимое: кроватка, коляска, питание и т.д. Пока что мы видим только то, что у супругов недопонимание, как нужно ухаживать за маленьким ребенком.

По словам Ольги Королевой, родители девочки переживают то, что случилось:

— Они очень любят дочку, оба плачут, что такое произошло. У отца вообще была истерика: винил себя во всем. Мама поклялась, что теперь смотреть за ребенком будет только она, что мужа не допустит ни к кормлению, ни к укачиванию, ни к другим действиям по уходу. Но больше всего удивило то, что родители после первого случая падения ребенка не сделали никаких выводов. Непонятно, как можно было взять и положить на край дивана такую малышку — да еще с перебинтованной головой, недавно из больницы?

По фактам падения ребенка и получения им травм Следственный комитет ведет проверку.

— Отрабатываются все версии. Эксперты изучают, действительно ли ребенок получил телесные повреждения при тех обстоятельствах, на которые указывает отец.

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