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Китайских студентов в Горках поместили в карантин - на всякий случай
13.02.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Китайские студенты, которые учатся в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, находятся на карантине,
В БГСХА обучаются 13 китайских студентов. Когда после продленных каникул они вернулись в Беларусь, их встретили специальным автобусом и отвезли в общежитие академии. У приехавших взяли анализы на коронавирус. Результаты — отрицательные.
На всякий случай студентам из Китая выделили специальный блок и создали условия карантина с учетом инкубационного периода. Еду и другие необходимые вещи студентам доставляют.
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Результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.
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