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Китайских студентов в Горках поместили в карантин - на всякий случай

13.02.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские студенты, которые учатся в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, находятся на карантине, сообщает ТРК «Могилев». Хотя результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В БГСХА обучаются 13 китайских студентов. Когда после продленных каникул они вернулись в Беларусь, их встретили специальным автобусом и отвезли в общежитие академии. У приехавших взяли анализы на коронавирус. Результаты — отрицательные.

На всякий случай студентам из Китая выделили специальный блок и создали условия карантина с учетом инкубационного периода. Еду и другие необходимые вещи студентам доставляют.

 
Теги: Могилев
 
 
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Результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.
 
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