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Имбирное печенье-валентинка – подарок с душой ко Дню влюблённых. Рецепт прилагается

13.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Имбирное печенье-валентинка – подарок с душой ко Дню влюблённых. Рецепт прилагается
В преддверии Дня святого Валентина магазины предлагают широкий ассортимент подарков: от ювелирных украшений до печатной продукции и кондитерских изделий. Корреспондент pinsknews.by советует порадовать любимых домашней выпечкой, ведь как известно, путь к сердцу избранника лежит через желудок. Это простое имбирное печенье ко Дню влюбленных легко испечь, а печенье-валентинка к утренней чашке кофе станет приятным сюрпризом.

Для печенья:

  • 100 г сливочного масла,
  • 100 г сахара,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки меда,
  • 280 г муки,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • по 1 чайной ложке молотого имбиря и корицы,
  • щепотка мускатного ореха,
  • можно добавить немного какао для придания темного цвета печенью.

Во взбитые сахар, масло, яйцо и мед (если он закристаллизовался, то его нужно подогреть до жидкого состояния) добавляем оставшиеся сухие ингредиенты. Тесто будет немного липким, его нужно поместить в пакет и оставить в холодильнике на несколько часов или ночь. Затем раскатать, вырезать сердечки с помощью формочек и выпекать в духовке 7-8 минут при 180 градусах.

Для глазури:

  • 30 г яичного белка,
  • 180 г сахарной пудры,
  • 0,5 чайной ложки лимонного сока.

Аккуратно взбиваем венчиком белки (или миксером на малой скорости) до легкой пены, добавляем пудру, взбиваем, затем лимонный сок и снова недолго взбиваем. Эта консистенция годится для нанесения контура на печеньки-сердечки. Чтобы получилась глазурь для заливки, добавляем в нее чуть воды. Для работы понадобятся кондитерские мешки (или просто пакетики с отрезанным уголком) и пищевые красители, кондитерская посыпка.

Обычно глазурь на расписанном печенье хорошо высыхает за ночь, и их можно упаковать. Например, в прозрачную пленку, перевязав красивой ленточкой с открыткой-валентинкой. Кстати, срок годности такого изделия 2-3 месяца, но кто же останется равнодушным перед таким вкусным и милым подарком в День всех влюбленных?

А как вы готовитесь ко Дню святого Валентина?

Людмила РЕБКОВЕЦ

 
 
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