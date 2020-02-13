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Имбирное печенье-валентинка – подарок с душой ко Дню влюблённых. Рецепт прилагается
13.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для печенья:
Во взбитые сахар, масло, яйцо и мед (если он закристаллизовался, то его нужно подогреть до жидкого состояния) добавляем оставшиеся сухие ингредиенты. Тесто будет немного липким, его нужно поместить в пакет и оставить в холодильнике на несколько часов или ночь. Затем раскатать, вырезать сердечки с помощью формочек и выпекать в духовке 7-8 минут при 180 градусах.
Для глазури:
Аккуратно взбиваем венчиком белки (или миксером на малой скорости) до легкой пены, добавляем пудру, взбиваем, затем лимонный сок и снова недолго взбиваем. Эта консистенция годится для нанесения контура на печеньки-сердечки. Чтобы получилась глазурь для заливки, добавляем в нее чуть воды. Для работы понадобятся кондитерские мешки (или просто пакетики с отрезанным уголком) и пищевые красители, кондитерская посыпка.
Обычно глазурь на расписанном печенье хорошо высыхает за ночь, и их можно упаковать. Например, в прозрачную пленку, перевязав красивой ленточкой с открыткой-валентинкой. Кстати, срок годности такого изделия 2-3 месяца, но кто же останется равнодушным перед таким вкусным и милым подарком в День всех влюбленных?
А как вы готовитесь ко Дню святого Валентина?
Людмила РЕБКОВЕЦ
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