На дорогах Минщины в этом году погибли 12 пешеходов

Источник материала: Единство

На автодорогах Борисовского региона уже произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 5 – получили травмы различной степени тяжести. Причем из общего числа ДТП 6 произошло с участием пешеходов.

В начале февраля произошло два ДТП в Борисовском районе и г.Молодечно, где пешеходы переходили проезжую часть дороги в неустановленных местах, непосредственно перед движущимся автомобилем, в результате оба случая с летальным исходом.

Так, 3.01.2020г. 37-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», двигаясь по ул.Чапаева в г.Борисове, совершил наезд на 69-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу.

13.01.2020г. 70-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Хундай I 20», двигаясь по пр.Революции при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не снизил скорость движения, продолжил движение и совершил наезд на 56-летнюю пешехода-женщин, которая была госпитализирована в городскую больницу.

13.01.2020г. 34-летняя водитель, управляя «Фиат Пунто», двигаясь по пр.Революции при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизила скорость движения и продолжила движение, в результате чего совершила наезд на 14-летнего пешехода, который был госпитализирован в городскую больницу.

В целях предотвращения и профилактики ДТП с участием пешеходов с 28 января по 3 февраля Госавтоинспекция Минской области провела акцию «Пешеход», в рамках комплекса профилактических мероприятий стражами дорог осуществлялся контроль по соблюдению ПДД пешеходами и разъяснению нарушителям их неправильного и небезопасного поведения на дороге.

В ходе акции сотрудниками ГАИ области выявлено и пресечено 324 правонарушения со стороны пешеходов, из которых 14 пешеходов находились в состоянии опьянения, нетрезвые нарушители привлечены к административной ответственности. В остальных же случаях с пешеходами-нарушителями проведена профилактическая беседа с разъяснением нарушенных ими пунктов Правил и вынесением устных замечаний.

Выявлено более 60 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Данные правонарушения также говорят о беспечности, как водителей, так и пешеходов. Частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях оборачиваются как для тех, так и для других неприятностями на дороге.

Итог данной профилактической акции говорит о том, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. И так называемый «диалог между водителем и пешеходом», к сожалению, до сих пор не получается.

Учитывая на сегодняшний день сложную обстановку с пешеходным травматизмом, работа дорожной автоинспекции направлена на предупреждение и профилактику ДТП, где основным пунктом является сохранение человеческих жизней. Так, с 10 по 14 феврал Госавтоинспекция проводит акцию «Безопасный переход» и призывает водителей и пешеходов к удвоенному вниманию на дорогах.

Уважаемые автомобилисты! Не оставайтесь равнодушными! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок убережет чью-то жизнь!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ