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Милиция ищет пропавшую 17-летнюю школьницу из Витебска. Она могла сбежать с парнем из России
13.02.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская милиция разыскивает 17-летнюю Екатерину Макаренко. Около восьми часов утра 12 февраля она ушла из дома по направлению к школе и пропала. На связь девушка не выходит. Предположительно, она могла сбежать с парнем из России, сообщает милиция региона.
Девушка уже несколько раз уходила из дома. В милиции считают, что в этот раз она может находиться вместе с 19-летним Даниилом Райторовским, жителем России.
Приметы девушки: на вид 18−20 лет, рост около 178 см, худощавая, русые волосы, серо-зеленые глаза.
Была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, темно-серое платье. Может носить очки в черной пластиковой оправе.
С собой у девушки была черная сумка с золотистой надписью, ноутбук в корпусе серебристого цвета.
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Девушка уже несколько раз уходила из дома.
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