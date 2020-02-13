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14 февраля - онлайн-конференция с детским и взрослым офтальмологами. Задавайте вопросы!
13.02.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Лечение и профилактика глазных болезней» пройдет 14 февраля с 10.30 до 12.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Как лечить близорукость, астигматизм и врожденную катаракту у детей? С какого возраста дети могут носить контактные линзы? Помогут ли упражнения для глаз и витамины улучшить зрение? Как влияет на зрение чтение с экрана смартфона? Какие щадящие методы лазерного лечения заболеваний глаз сегодня существуют?
На ваши вопросы ответят:
Виктория Леонидовна Красильникова, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, доктор мед. наук, профессор;
Игорь Генрихович Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й ГКБ Минска, кандидат мед. наук.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.
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Онлайн-конференция «Лечение и профилактика глазных болезней» пройдет 14 февраля с 10.30 до 12.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
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