14 февраля - онлайн-конференция с детским и взрослым офтальмологами. Задавайте вопросы!

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Лечение и профилактика глазных болезней» пройдет 14 февраля с 10.30 до 12.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Как лечить близорукость, астигматизм и врожденную катаракту у детей? С какого возраста дети могут носить контактные линзы? Помогут ли упражнения для глаз и витамины улучшить зрение? Как влияет на зрение чтение с экрана смартфона? Какие щадящие методы лазерного лечения заболеваний глаз сегодня существуют?

На ваши вопросы ответят:

Виктория Леонидовна Красильникова, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, доктор мед. наук, профессор;

Игорь Генрихович Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й ГКБ Минска, кандидат мед. наук.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.