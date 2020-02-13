Гродненец решил проверить информацию о звонках бывшей жены - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина получил доступ к SIM-карте своей бывшей жены, а потом подключился к ее личному кабинету на сайте мобильного оператора. После этого узнал всю конфиденциальную информацию женщины: о звонках, сообщениях, а также другие данные, сообщает милиция региона.



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— В конце 2019 года потерпевшая обратилась в Ленинский РОВД с сообщением о бытовом насилии со стороны бывшего супруга. Именно в ходе проведения разбирательства по данному факту было установлено, что подозреваемый получил незаконный доступ к конфиденциальной информации, — рассказали в милиции.

Сейчас мужчина — подозреваемый по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Санкции статьи — от штрафа до ареста или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.