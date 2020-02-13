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Чтобы помнили. В память о трагедии деревни Ола 22 февраля пройдет областной субботник

13.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Чтобы помнили. В память о трагедии деревни Ола 22 февраля пройдет областной субботник.Чтобы помнили. В память о трагедии деревни Ола 22 февраля пройдет областной субботник

Средства от субботника планируется направить на возведение мемориала жертвам сожженных деревень на месте деревни Ола в Светлогорском районе. Открыть памятный комплекс планируется в день 75-летия Великой Победы.

14 января 1944 года в 6 часов утра деревню Ола Светлогорского района, в которой на тот момент в ожидании освобождения от оккупантов скрывались люди из 11 близлежащих деревень, со всех сторон окружил немецкий карательный отряд. Под предупреждающие выстрелы и подгоняющий лай собак всех, будто бы для регистрации, согнали в большой колхозный сарай. Пытавшихся бежать, косили автоматными очередями. Тех, кто прятался в землянках и ямах, находили собаки. Из сарая забирали отдельными группами, заявляя при этом, что будут автомашинами отвозить в тыл, а отводили в другой конец деревни, заталкивали в дома, которые обливали горючей жидкостью и поджигали.

1758 стариков, женщин, подростков и детей были заживо сожжены и убиты карателями. По числу жертв трагедия деревни Ола равна двенадцати Хатыням. Как и Хатынь, она так и не возродилась. Теперь на месте деревни высится лес. О том, что когда-то здесь жили люди, напоминает лишь братская могила, на которой в 1958 году был установлен памятник – скульптура коленопреклоненного солдата с венком, да памятный крест, воздвигнутый в 2013-м. Сюда приносят детские игрушки… Ведь здесь похоронено 950 детских душ.

До недавнего времени в нашей стране о страшной трагедии знали немногие. Но после встречи Президента Александра Лукашенко с будущими медиками и их преподавателями, в ходе которой от студентки Гомельского медуниверситета Татьяны Романюк прозвучала просьба поддержать инициативу возведения мемориального комплекса на месте страшной трагедии, о судьбе Олы узнала вся страна. Более того, в год 75-летия Великой Победы в Светлогорском районе на месте деревни Ола планируется открыть масштабный мемориальный комплекс жертвам сожженных деревень. Усилиями жителей Светлогорского района, молодежи, ветеранов и журналистов открыт благотворительный счет. Подключиться к реализации проекта и по возможности внести свою лепту для создания нового места памяти на карте региона может каждый неравнодушный, приняв участие в областном субботнике, который пройдет 22 февраля.

Все, кто свято чтит память о Великой Отечественной войне, примут участие в  субботнике на рабочих местах либо займутся работами по благоустройству. Денежные средства, заработанные в день его проведения, в том числе на рабочих местах, будут перечислены на отдельные банковские счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов.

Участвующие в областном субботнике некоммерческие организации по решению коллективов работников этих организаций будут вносить наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, на отдельные счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов. Также средства могут перечисляться на текущий (расчетный) счет организаций с последующим перечислением их на отдельные счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов. Те в свою очередь будут перечислять денежные средства на отдельный текущий счет облисполкома.

Собранные средства в установленном порядке будут направлены на финансирование работ (услуг) по проектированию и строительству объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области», а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой отечественной войны.

 

 
 
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Чтобы помнили. В память о трагедии деревни Ола 22 февраля пройдет областной субботник. Средства от субботника планируется направить на возведение...
 
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