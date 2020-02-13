Волонтеры Красного Креста научили ребят оказывать первую помощь

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В процессе общения ребята смогли узнать много интересного о работе общественной организации и волонтеров, о правилах оказания первой помощи при различных видах кровотечения, необходимости соблюдения алгоритма оказания первой помощи, об особенностях оказания первой помощи при остановки сердца, потери сознания, сердечно-легочной реанимации.









Школьники активно рассуждали об основных функциях крови человека и как важно при травмах и ранах вовремя оказать первую помощь пострадавшему. На практической части занятия каждый из участников смог попробовать сделать давящую и фиксирующую повязки. Вместе с Сергеем Васильевичем учащиеся успешно освоили технику выполнения непрямого массажа сердца, искусственного дыхания взрослому пострадавшему, подростку и сердечно-легочной реанимации младенцу.

По итогам встречи активные участники, успешно освоившие обучение, получили «карточку волонтера» с логотипом областной акции и QR-кодом, ссылкой на фотоотчет о проведенном мероприятии.

От общения друг с другом и волонтерами Красного Креста ребята получили не только массу положительных эмоций и впечатлений, но и знания, которые помогут им с уверенностью прийти на помощь.

Евгения ПОКРОВСКАЯ