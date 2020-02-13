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Каждый пятый белорус добровольно заплатил по долгам после получения смс от судебного исполнителя

13.02.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году судебные исполнители взыскали с должников более 1,4 млрд рублей, в доход государства — 95 млн. В этом году особое внимание будет уделено должникам, которые больше года не исполняют свои обязательства. Остаток неисполненных производств — более 1 млн. Вскоре должник и взыскатель смогут отслеживать онлайн ход исполнительного производства и принудительные меры, которые применяют для взыскания долгов.


По данным Министерства юстиции, в 2019 году было возбуждено 2 млн 330 тысяч исполнительных производств, 81,6% из них исполнено — это чуть больше, чем в прошлом году (81,3%). Судебные исполнители взыскали 1,44 млрд рублей, почти на 30% больше, чем в 2018 году, в доход государства — 95 млн рублей.

Пока достаточно большим является остаток — 1 млн 110 тысяч неисполненных производств. Особое внимание в 2020 году будет уделено должникам, которые больше года уклоняются от выплат.

Министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске подчеркнул, что в 2019-м показала свою эффективность услуга по смс-оповещению должников. Каждый пятый после получения сообщения добровольно возместил долг.

По словам министра, в этом году завершат работу по создании на сайте ведомства личного кабинета, в котором взыскатель и должник смогут отследить процесс принудительного исполнения — когда возбуждено исполнительное производство, какие меры принудительного характера приняты.

Также в Министерстве юстиции в ближайшее время планируют подготовить указ, в соответствии с которым общение с судебным исполнителем можно будет снимать на видео, не спрашивая разрешение у должностного лица. По мнению министра, это будет способствовать повышению уровня взаимоотношений и станет дополнительной профилактикой против коррупции.

Что касается взыскания алиментов на содержание детей, то на данный момент в органах принудительного исполнения находится более 60 тысяч таких фактов. Около 30% должников погашают текущие обязательства добровольно. В Минюсте подготовили корректировку соглашения с Российской Федерации о принудительном взыскании алиментов с граждан, которые уехали в Россию. Если российская сторона примет предложение, взыскать долги будут не только с тех, кто переехал в Россию на постоянное место жительство, но и с тех, кто временно там живет и работает. Консультации по этому вопросу завершатся в мае 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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30% должников по алиментам платят добровольно, к остальным применяют принудительные меры.
 
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