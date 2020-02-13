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У россиянки во время досмотра в аэропорту пропали часы с бриллиантами. Нашли у ее земляка
13.02.2020 16:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции на воздушном транспорте помогли 47-летней жительнице Санкт-Петербурга вернуть украденные часы с бриллиантами. Оказалось, часики приглянулись ее земляку. Об этом
Еще 8 января к милиционерам обратилась россиянка и рассказала: во время досмотра в аэропорту она забыла забрать из коробки для мелких вещей свои часы. А когда вернулась, то аксессуар (стоимостью 5 тысяч рублей) пропал.
Оперативники выяснили, что часы присвоил себе 59-летний земляк потерпевшей. Он сразу улетел на родину, поэтому задержали его только в Воронежской области соседней страны — при помощи местных полицейских.
Мужчина сознался в содеянном и вернул чужое. Часы пока находятся в Беларуси, но после расследования их вернут владелице. В случае разбираются следователи.
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Мужчина успел улететь на родину, но его нашли уже местные полицейские.
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