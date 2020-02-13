В Могилеве вегетарианка заказала шаурму без мяса, но повар ошибся. Что тут началось!

Источник материала: Tut.by

В Могилеве клиентка закусочной швырялась шаурмой из-за того, что другой девушке, вегетарианке, выдали ошибочный заказ. «Ребятки, мы сильно накосячили», — под таким названием администрация заведения опубликовала в соцсетях видео и пост, в котором объяснила свою ошибку перед клиенткой и извинилась за нее. TUT.BY узнал, что вообще произошло в закусочной.

В ночь на 9 февраля в закусочной, которая в пятницу и субботу работает до 5 утра, произошел конфликт. Точнее, два.

Первый — между поваром-администратором и клиенткой Катериной. Девушка заказала две шаурмы: одну с мясом для подруги, вторую, вегетарианскую — для себя. В администрации заведения TUT.BY пояснили, что Катерина была у них не раз, всегда заказывала вегетарианскую шаурму, потому в заведении знали ее.

Однако в ночь на 9 февраля повар ошибся — возможно, потому что клиентов было много, а он один, полагают в заведении. И выдал девушкам две шаурмы с мясом. Клиентка пожаловалась повару-администратору, тот, говорит, извинился и предложил переделать заказ или вернуть деньги — на выбор клиента.

«Девушка потребовала книгу жалоб, и мы ее выдали. Ее запись в книге есть», — добавили в администрации закусочной.

И тут произошел второй конфликт — уже между гостями. Другая девушка — администрация не знает, была ли это подруга Катерины или просто «человек сочувствующий» — начала швыряться предметами в сторону барной стойки и гостей, которые возле нее находились.

Девушка бросила в том числе две шаурмы. Одна попала в холодильник, другая — в стойку бара и, отскочив, испачкала других гостей. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как один из них, мужчина, выталкивает «метательницу шаурмы» за двери.

Заведение публично извинилось перед Катериной, отметив, что злого умысла в подаче шаурмы с мясом не было, и надеется, что несмотря на инцидент, девушка не перестанет быть их гостьей.

А ситуацию со швырянием шаурмой администрация заведения комментирует лаконично: «Давайте вне зависимости от наших вкусовых предпочтений оставаться людьми».

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