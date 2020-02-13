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В Микашевичах долгострой станет торговым центром

13.02.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание в Микашевичах, которое было законсервировано 25 лет, перестроят в торговый центр, сообщает «Медиа-Полесье».


— Открытие торгового центра планируется к маю, — рассказала председатель Микашевичского горисполкома Галина Сыцевич. — Это частный объект. Долгое время здание было законсервировано, за это время сменился владелец. Сейчас здесь идет реконструкция.

О том, какие магазины появятся в новом торговом центре, пока не известно.

 
 
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