В Микашевичах долгострой станет торговым центром

Источник материала: Tut.by

Здание в Микашевичах, которое было законсервировано 25 лет, перестроят в торговый центр, сообщает «Медиа-Полесье» .





— Открытие торгового центра планируется к маю, — рассказала председатель Микашевичского горисполкома Галина Сыцевич. — Это частный объект. Долгое время здание было законсервировано, за это время сменился владелец. Сейчас здесь идет реконструкция.

О том, какие магазины появятся в новом торговом центре, пока не известно.