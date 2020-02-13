|
Отомстил за старые обиды. В Полоцке осудили мужчину, который заставил женщину пройти голой по улице
13.02.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 40-летний мужчина под угрозой расправы заставил знакомую пройтись по улице обнаженной и зайти в магазин. Таким образом он расквитался с женщиной за старую обиду,
У истории есть предыстория. Летом 2018 года 44-летняя жительница Полоцка вместе с подругой украли телевизор у одного из горожан. Продать краденое они попросили знакомого жителя Орши, который часто приезжал в Полоцк. О том, что телевизор ворованный, ему не сообщили. Мужчина получил крупный штраф за продажу краденого, были осуждены и подруги.
Через пару месяцев житель Орши вновь приехал в Полоцк, на этот раз с сыном-дошкольником. Зайдя с ребенком в гости к друзьям, он увидел там женщину, которая просила его сбыть телевизор.
— Оршанец вспомнил историю с краденой техникой, — рассказал помощник прокурора Полоцкого района Роман Гурченок. — И стал требовать от женщины компенсацию за уплаченный штраф. Та отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина несколько раз ударил ее и велел, чтобы она разделась. Женщина сняла верхнюю одежду, оставаясь в белье. Мужчина ножницами разрезал его. И приказал знакомой выйти на улицу обнаженной.
Опасаясь избиения, женщина подчинилась. Все это происходило на глазах ребенка.
Женщина прошла по улице около 100 метров — до ближайшего магазина. Вместе с ней туда вошел мужчина со своим сыном. Продавцы, увидев обнаженную женщину, вызвали милицию.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полоцке 40-летний мужчина под угрозой расправы заставил знакомую обнаженной пройтись по улице и зайти в магазин.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)