Отомстил за старые обиды. В Полоцке осудили мужчину, который заставил женщину пройти голой по улице

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 40-летний мужчина под угрозой расправы заставил знакомую пройтись по улице обнаженной и зайти в магазин. Таким образом он расквитался с женщиной за старую обиду, пишет портал vitebsk.biz.

У истории есть предыстория. Летом 2018 года 44-летняя жительница Полоцка вместе с подругой украли телевизор у одного из горожан. Продать краденое они попросили знакомого жителя Орши, который часто приезжал в Полоцк. О том, что телевизор ворованный, ему не сообщили. Мужчина получил крупный штраф за продажу краденого, были осуждены и подруги.

Через пару месяцев житель Орши вновь приехал в Полоцк, на этот раз с сыном-дошкольником. Зайдя с ребенком в гости к друзьям, он увидел там женщину, которая просила его сбыть телевизор.

— Оршанец вспомнил историю с краденой техникой, — рассказал помощник прокурора Полоцкого района Роман Гурченок. — И стал требовать от женщины компенсацию за уплаченный штраф. Та отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина несколько раз ударил ее и велел, чтобы она разделась. Женщина сняла верхнюю одежду, оставаясь в белье. Мужчина ножницами разрезал его. И приказал знакомой выйти на улицу обнаженной.

Опасаясь избиения, женщина подчинилась. Все это происходило на глазах ребенка.

Женщина прошла по улице около 100 метров — до ближайшего магазина. Вместе с ней туда вошел мужчина со своим сыном. Продавцы, увидев обнаженную женщину, вызвали милицию.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.