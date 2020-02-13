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Обошлись без справки – жителю Борисовского района все-таки оформили пенсию

13.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Петр Александрович рассказал, что 11 февраля ему позвонили специалисты фонда социальной защиты населения и сообщили хорошую новость: в следующем месяце пенсию начислят в полном размере. Даже без недостающего документа.

— Приятно, что вопрос решили так быстро, — не скрывает радости Петр Александрович. — Тем более что эта справка не несет данных о заработной плате или стаже. Она касается перевода из одного подразделения предприятия в другое. Это было еще в 1987 году. Но почему-то именно эта справка стала камнем преткновения.

Тем не менее злополучный документ Петр Александрович получить все же намерен.

— В какой-то степени это дело принципа, — подытожил он.

Компетентно

Что делать, если не хватает документа, подтверждающего стаж работы или начисление заработной платы?

— В данном случае человек должен подать заявление в суд за требованием искомого документа, — пояснил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Евгений Яночкин. — Можно обратиться и в наше управление. Специалисты проконсультируют, объяснят порядок действий, помогут составить исковое заявление. В подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону работника.

Евгений Яночкин подтвердил, что время от времени такие ситуации случаются. Чаще всего потому, что у бывших работодателей отсутствуют архивы с нужными документами.

— Или, например, человек работал на небольшом частном предприятии в 90-е, которое уже, возможно, не существует. Соответственно, нет и бумаг. Но восстановить справедливость все равно необходимо. Обидно терять стаж, даже если это год или два. А если речь идет о 10 годах? Конечно, мы всегда готовы помочь человеку, ведь это влияет на размер его пенсии.

Дополнительно

Справки о зарплате за работу после 1 января 2003 года представлять не надо — тогда был введен индивидуальный учет, сведения которого подтверждаются выпиской из лицевого счета застрахованного лица, выдаваемой ФСЗН. Документ запрашивается органом соцзащиты, в который заявитель обращается за назначением пенсии.

Александр Новохрост, фото Елены Страшновой

https://www.mlyn.by

 
Теги: Новости
 
 
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Недавно МЛЫН.BY рассказал о жителе Борисовского района, который из-за ликвидации местного райпо не мог получить справку для оформления пенсии. В минувший вторник...
 
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