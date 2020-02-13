Более 60 семей на Гродненщине воспользуются семейным капиталом досрочно. На что они потратят деньги?

Источник материала: Вороновская газета





С января 2020 года программа семейного капитала в Беларуси продлена на пять лет. Особенностью ее стало право семей использовать средства досрочно: на улучшение жилищных условий, оказание медицинской помощи и получение образования.

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите, с заявлениями о досрочном распоряжении средствами семейного капитала в Гродненской области за январь этого года обратились 800 многодетных семей. Положительные решения приняты уже в 64-х случаях.

Статистика показывает, что заявления подают в основном многодетные семьи, проживающие не в областном центре. Так, 432 семьи-заявительницы проживают в регионе, 368 – в Гродно. В городе над Неманом лидером по показателю является Октябрьский район (251 заявление), в Ленинском районе аналогичный показатель вдвое меньше – 117 заявлений.





Заявления о досрочном распоряжении средствами семейного капитала подразделяются на три категории: на улучшение жилищных условий, на оплату образования и на получение медицинских услуг. Подробнее о каждом варианте рассказала главный специалист управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анна Багданович:

– Что касается улучшения жилищных условий, использовать семейный капитал можно на покупку жилья, его строительство и реконструкцию. Либо на оплату кредита, выданного с целью строительства и покупки жилья. Если семья приобретает или строит жилое помещение, то она должна состоять на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату подачи заявления. Если речь идет о выплате кредита, то семья должна состоять на очереди нуждающихся на дату заключения кредитного договора. Например, семьи, которые уже построили жилье и продолжают выплачивать кредит, имеют право подать заявление, поскольку на дату заключения кредитного договора они нуждались в улучшении жилищных условий. Семьи, которые только сейчас начинают строить или собираются покупать жилье, должны стоять в очереди нуждающихся на сегодняшний день.

Что касается оплаты образования, то оно должно быть средним специальным или высшим первой ступени. Магистерское образование или второе высшее под эту категорию не подпадают. После подачи заявления на основании договора оплачивается стоимость обучения.





В медицинских услугах имеются два подраздела. Первый регулирует предоставление медицинских изделий вместо включенных в республиканский формуляр при выполнении сложных и высокотехнологических вмешательств. Это такие процедуры, как замена сердечного клапана искусственным, эндопротезирование сосудов и другие кардиохирургические вмешательства. К этой же категории относятся операции нейрохирургического и онкологического направлений. Второй подраздел – это стоматологические процедуры: коррекция прикуса, протезирование и так далее. При подаче заявления для получения медицинских услуг следует учитывать один нюанс:

– Чтобы получить возможность распорядиться средствами семейного капитала на получение медицинских услуг, необходимо заключение врачебно-консультационной комиссии, – поясняет Анна Багданович. – Это заключение должно быть выдано обязательно в государственном учреждении здравоохранения. Если врач в государственной клинике дает разрешение, что пациенту необходима та или иная процедура, последний может пройти ее как в государственной, так и в частной клинике, но только на территории Республики Беларусь.

Подавляющее большинство заявлений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала относится к улучшению жилищных условий. Таковых в Гродненской области за январь текущего года зарегистрировано 770. 26 заявлений было подано на оплату образования, 4 – на получение медицинских услуг.





Напомним, заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала рассматривается местным исполнительным и распорядительным органами в течение одного месяца со дня подачи. После принятия положительного решения граждане обращаются в подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк», осуществляющие операции по депозитам «Семейный капитал».

Для дополнительной консультации по данному вопросу можно обратиться в службу «Одно окно» районных исполнительных комитетов, а также в местные управления по труду, занятости и социальной защите.

Виктор МОХАНЬ

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/