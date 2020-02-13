Лукашенко подписал указ о создании медали к юбилею Победы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси установлена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 51.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

На лицевой стороне медали будет изображение воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Медаль изготовят из латуни.

«Юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе президента.

Деньги на изготовление медалей выделят из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил.