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Андрей Кунцевич: важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки

13.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время выездного приема в Быхове.

Андрей Кунцевич: важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки

«В настоящее время устойчивое развитие регионов является одним из приоритетных направлений государственной политики. Потому Администрацией Президента в этом году запланировано проведение выездных приемов граждан во всех 118 районах страны, чтобы знать, чем живут наши люди, какие проблемы их беспокоят», — поделился Андрей Кунцевич.

Около 20 человек обратились к заместителю главы Администрации во время выездного приема. Земельные споры, отсутствие детских игровых площадок, конфликты с соседями и жилищные вопросы — ситуации у людей самые разнообразные.

Так, на прием пришел мужчина, который представлял интересы своего отца. Как оказалось, семья уже несколько лет не может получить техпаспорт и необходимые документы на дом, доставшийся по наследству. В документах, которые предоставляют мужчине ответственные структуры, постоянно обнаруживаются ошибки и недочеты. Андрей Кунцевич поручил взять данную ситуацию на контроль, исправить все ошибки и проблемные вопросы и дать человеку возможность воспользоваться своим имуществом.


Андрей Кунцевич: важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки

Женщина обратилась за помощью в получении жилья. После смерти матери ей досталась лишь небольшая часть жилплощади в квартире. Жить вместе с другими родственниками не получается. В райисполкоме отметили, что свободного арендного жилья в населенном пункте нет, женщине предлагали дом в поселке. Такой вариант быховчанку не устроил. «Давайте вы сейчас прямо здесь заполните необходимые документы и заявления, чтобы стать на очередь. А мы поставим этот вопрос на контроль», — предложил Андрей Кунцевич.

Еще один быховчанин высказал претензии к состоянию асфальта на некоторых улицах города. Мужчина — пенсионер, которому тяжело ходить по плохим дорогам. Кроме этого, он предложил поставить в райцентре памятник маршалу авиации и Герою Советского Союза С.А.Красовскому. В населенном пункте уже увековечена память героя — в его честь названа площадь, однако мужчина считает, что этого недостаточно. Неравнодушный житель Быхова подчеркнул, что в год 75-летия Великой Победы появление такого памятника было бы символично.


Андрей Кунцевич: важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки

«В первую очередь людей беспокоит работа местных органов власти, служб и организаций. Изначально на прием граждан было записано более 50 человек. Во время подготовительной работы почти половина вопросов была снята. Это говорит о многом. В 2019 году в Администрацию Президента поступило более 26 тыс. обращений, каждое четвертое — обращение жителей сельских районов. Чтобы обращений становилось меньше, должна быть более активная работа местной власти, районного депутатского корпуса, общественных объединений и органов местного самоуправления», — подытожил Андрей Кунцевич.

mogilev-region.gov.by, БелТА

 

 
 
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Важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во...
 
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