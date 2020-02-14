Что с долларом, квартиры за $ 1 млн, смелые бюджетники, «солд аут» Geely и молодая «рантье» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Мы любим вас. Надеемся, это взаимно. Да-да, сегодня же День всех влюбленных — и не забудьте еще раз поцеловать любимого человека и еще раз сказать ему о том, как он вам дорог. А теперь скорее варите кофе, готовьте себе пп-бутерброд — и давайте быстренько пробежимся по главным новостям и хорошим текстам прошедшего четверга. Ничего нельзя пропустить!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Беларуси изменят государственный герб — «сделают его более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене». Смотрите сами, как .

— «сделают его более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене». . Так, что у нас со ставкой рефинансирования ? За последние 30 лет ставка подскакивала до 480% и падала до 9%. А на днях — помните ? — Нацбанк сообщил о ее снижении до рекордно низкого для Беларуси значения — 8,75%. Что это значит конкретно для вас — « Теперь понятно ».

? За последние 30 лет ставка подскакивала до 480% и падала до 9%. А на днях — ? — Нацбанк сообщил о ее снижении до рекордно низкого для Беларуси значения — 8,75%. Что это значит конкретно для вас — « ». Эксперты прикинули, сколько Беларусь потеряет на нефтяном шоке . По грубым оценкам, это огромные деньги. Подробнее — здесь .

. По грубым оценкам, это огромные деньги. . А доллар на торгах 13 февраля перевалил за 2,2 рубля. В последний раз американская валюта такой отметки достигала в феврале 2016 года — и до обновления четырехлетнего максимума осталось меньше копейки. Что же делать: ждать, бежать в обменник за валютой, открывать вклад? Спросили эксперта .









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Знакомьтесь — Дмитрий. Живет в Горках, коллекционирует… советские военные грузовики . У него есть «ЗиЛ», «шишига», «Урал», «людоед» КрАЗ… И это явно еще не предел коллекции — еще, например, Дмитрий хочет купить КамАЗ и сделать его интернациональным. Чтобы каждый мог приехать и прикрутить к нему свою деталь. Получится символ мира и дружбы в виде военного советского грузовика . Такой вот парадокс.

. У него есть «ЗиЛ», «шишига», «Урал», «людоед» КрАЗ… И это явно еще не предел коллекции — еще, например, Дмитрий хочет купить КамАЗ и сделать его интернациональным. Чтобы каждый мог приехать и прикрутить к нему свою деталь. Получится символ мира и дружбы в виде . Такой вот парадокс. Странная история о том, как дочка осужденных родителей может оказаться на улице: она давно и безуспешно доказывает, что ее дом под Минском — только ее, а не купленный на взятки, которые брали родители . «Я согласна, что осужденные должны нести наказание, но нельзя же наказывать всю семью! Моему ребенку всего год, куда нам идти? На улицу? В решении суда о выселении написано «без предоставления жилья».





Очень классная и мотивирующая история белоруски, которая ушла «на пенсию» в 30 лет , вложив деньги в недвижимость — и сегодня живет за счет сдачи квартир в долгосрочную аренду. Мы узнали, каково это — быть «рантье» (и как к 30-ти всего этого добиться).

, вложив деньги в недвижимость — и сегодня живет за счет сдачи квартир в долгосрочную аренду. (и как к 30-ти всего этого добиться). Хорошая история о том, как семья уехала в США, но скоро вернулась домой . «Когда вернулись, меня спросили: «Ты дурак?»», — признается Владимир. Узнали, как пара пробовала строить новую жизнь в незнакомом городе и почему семью расстроила их американская мечта .

. «Когда вернулись, меня спросили: «Ты дурак?»», — признается Владимир. Узнали, как пара пробовала строить новую жизнь в незнакомом городе и . А вот у нас в студии были фитнес-тренеры : развеяли популярные мифы о фитнесе, рассказали, как относятся к тому, что люди делают селфи в зале, какие ошибки допускают клиенты и как выбрать хорошего специалиста. Классное видео, не пропустите !

: развеяли популярные мифы о фитнесе, рассказали, как относятся к тому, что люди делают селфи в зале, какие ошибки допускают клиенты и как выбрать хорошего специалиста. ! Еще есть у нас репортаж о том, как как в Бресте дворник-филолог-полиглот и другие мечтающие о лучшей жизни искали себе новую работу . Наверное, переживали, что грибоводами за 2 тысячи в месяц берут только женщин…

. Наверное, переживали, что грибоводами за 2 тысячи в месяц берут только женщин… А для тех, кто и за такую зарплату с дивана бы не поднялся, следующий материал. На рынке столичного жилья появились три квартиры, за которые хотят по миллиону долларов в эквиваленте. Смотрите, как они выглядят .





О СПОРТЕ

В марте у нас в Раубичах снова пройдет Чемпионат Европы по биатлону . От него отказались эстонцы, сославшись на то, что снега нет. А вот нас это никогда не останавливало!

Помните новополоцкую хоккейную команду «Химик», у которой сейчас не лучшие времена? После пожара в раздевалке брестского Ледового дворца спортсмены лишились формы и пропустили уже два матча. Помочь им не растерять боевой дух решили жены и подруги хоккеистов — накануне Дня влюбленных они сняли для них позитивное видео .

Все новости четверга, 13 февраля

Кстати. У нас тут GO.TUT.BY запускает новый конкурс — для мам. Вот здесь все подробности , а мы ждем ваших историй. Лучшие опубликуем на портале, а победитель, которого выберут читатели, получит приз — 200 рублей. Хорошего дня — и оставайтесь с нами!

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