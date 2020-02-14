Что с долларом, квартиры за $ 1 млн, смелые бюджетники, «солд аут» Geely и молодая «рантье» - все за вчера

Мы любим вас. Надеемся, это взаимно. Да-да, сегодня же День всех влюбленных — и не забудьте еще раз поцеловать любимого человека и еще раз сказать ему о том, как он вам дорог. А теперь скорее варите кофе, готовьте себе пп-бутерброд — и давайте быстренько пробежимся по главным новостям и хорошим текстам прошедшего четверга. Ничего нельзя пропустить!
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Беларуси изменят государственный герб — «сделают его более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене». Смотрите сами, как.
Так, что у нас со ставкой рефинансирования? За последние 30 лет ставка подскакивала до 480% и падала до 9%. А на днях — помните? — Нацбанк сообщил о ее снижении до рекордно низкого для Беларуси значения — 8,75%. Что это значит конкретно для вас — «Теперь понятно».
Эксперты прикинули, сколько Беларусь потеряет на нефтяном шоке. По грубым оценкам, это огромные деньги. Подробнее — здесь.
А доллар на торгах 13 февраля перевалил за 2,2 рубля. В последний раз американская валюта такой отметки достигала в феврале 2016 года — и до обновления четырехлетнего максимума осталось меньше копейки. Что же делать: ждать, бежать в обменник за валютой, открывать вклад? Спросили эксперта.
Ох, кажется, назревает скандал. Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо» — и снял с экспозиции более 600 кг. Рассказываем, в чем там якобы дело.
Правительство думает реформировать Белорусскую железную дорогу — она переживает непростые времена. Гособъединение столкнулось с серьезнейшим вызовом в части снижения грузооборота: упал спрос на сырьевые товары, плюс еще на рынок перевозок повлиял коронавирус. Что же делать будем?
Религиозные организации и люди продолжают штурмовать госорганы обращениями о запрете ЛГБТ-пропаганды в Беларуси. Теперь и Минздрав поддержал идею ввести административную и уголовную ответственность за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и брака (только не объяснил, что за она), а также повысить возраст сексуального согласия с 16 до 18 лет — но только для однополых отношений. В общем, вот здесь все, что нам пока известно.
Знакомьтесь — Дмитрий. Живет в Горках, коллекционирует… советские военные грузовики. У него есть «ЗиЛ», «шишига», «Урал», «людоед» КрАЗ… И это явно еще не предел коллекции — еще, например, Дмитрий хочет купить КамАЗ и сделать его интернациональным. Чтобы каждый мог приехать и прикрутить к нему свою деталь. Получится символ мира и дружбы в виде военного советского грузовика. Такой вот парадокс.
Странная история о том, как дочка осужденных родителей может оказаться на улице: она давно и безуспешно доказывает, что ее дом под Минском — только ее, а не купленный на взятки, которые брали родители. «Я согласна, что осужденные должны нести наказание, но нельзя же наказывать всю семью! Моему ребенку всего год, куда нам идти? На улицу? В решении суда о выселении написано «без предоставления жилья».
Очень классная и мотивирующая история белоруски, которая ушла «на пенсию» в 30 лет, вложив деньги в недвижимость — и сегодня живет за счет сдачи квартир в долгосрочную аренду. Мы узнали, каково это — быть «рантье» (и как к 30-ти всего этого добиться).
Хорошая история о том, как семья уехала в США, но скоро вернулась домой. «Когда вернулись, меня спросили: «Ты дурак?»», — признается Владимир. Узнали, как пара пробовала строить новую жизнь в незнакомом городе и почему семью расстроила их американская мечта.
А вот у нас в студии были фитнес-тренеры: развеяли популярные мифы о фитнесе, рассказали, как относятся к тому, что люди делают селфи в зале, какие ошибки допускают клиенты и как выбрать хорошего специалиста. Классное видео, не пропустите!
Еще есть у нас репортаж о том, как как в Бресте дворник-филолог-полиглот и другие мечтающие о лучшей жизниискали себе новую работу. Наверное, переживали, что грибоводами за 2 тысячи в месяц берут только женщин…
А для тех, кто и за такую зарплату с дивана бы не поднялся, следующий материал. На рынке столичного жилья появились три квартиры, за которые хотят по миллиону долларов в эквиваленте. Смотрите, как они выглядят.
История недовольных по-новому начисленной зарплатой тренеров из гомельской ДЮСШ № 5 — помните их? — получила неожиданное продолжение. После обращения в Администрацию президента и КГК, а также публикации на TUT.BY, как утверждают работники, им предложили подписать протокол заседания, в котором оказался совсем не тот текст, который, по их ожиданиям, должен был быть. А тем, кто вник и не подписал, обещают «проблемы».
С февраля повторно сдать на права в Минске можно только на машине ГАИ. И вот мы нашли в новом договоре курсанта с ГАИ пункт, которого нет в договорах на аренду машины автошколы. Рассказываем, за что еще вам придется заплатить.
А видели, какой добрый автофлешмоб провели в Ганцевичах в поддержку маленькой больной девочки? В акции на городском аэродроме приняли участие местные милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома — и это было по-настоящему. Здоровья тебе, София!
Ну и напоследок ловите нашу подборку хорошего корейского кино (признавайтесь, тоже их гуглили после оскаровского триумфа «Паразитов»?). Предупреждаем сразу: здесь нет очевидных зрительских хитов вроде «Олдбоя» и драм Ким Ки Дука, но много такого, о чем вы даже не мечтали.
Помните новополоцкую хоккейную команду «Химик», у которой сейчас не лучшие времена? После пожара в раздевалке брестского Ледового дворца спортсмены лишились формы и пропустили уже два матча. Помочь им не растерять боевой дух решили жены и подруги хоккеистов — накануне Дня влюбленных они сняли для них позитивное видео.
Кстати. У нас тут GO.TUT.BY запускает новый конкурс — для мам. Вот здесь все подробности, а мы ждем ваших историй. Лучшие опубликуем на портале, а победитель, которого выберут читатели, получит приз — 200 рублей. Хорошего дня — и оставайтесь с нами!
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