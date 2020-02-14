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Еще больше тепла и солнца. Погода в Могилеве в выходные
14.02.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на улице — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода будет, в основном, пасмурной. А к началу следующей недели — еще и ветреной.
Сегодня, 14 февраля, будет 0…+2°С. Днем — солнечно.
В субботу прогнозируют −1…+3°С, пасмурно.
В воскресенье, 16 февраля, будет ветрено, пасмурно, но по-прежнему тепло — 0…+3°С.
В понедельник станет заметно теплее — +3…+8°С и солнца тоже будет больше. Но ветер будет сильным и порывистым — до 16 м/с.
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А в понедельник - вы не поверите! - прогнозируют +8°С. Правда, будет ветрено.
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