Еще больше тепла и солнца. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на улице — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода будет, в основном, пасмурной. А к началу следующей недели — еще и ветреной.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 14 февраля, будет 0…+2°С. Днем — солнечно.

В субботу прогнозируют −1…+3°С, пасмурно.

В воскресенье, 16 февраля, будет ветрено, пасмурно, но по-прежнему тепло — 0…+3°С.

В понедельник станет заметно теплее — +3…+8°С и солнца тоже будет больше. Но ветер будет сильным и порывистым — до 16 м/с.

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