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14 февраля — День всех влюбленных. Две истории любви кореличчан, пронесенные через года

14.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Свадьба – прекрасная дата. Этот день наполнен любовью, красотой, рядом – любящие родственники и друзья. А еще прекрасней, когда пары, связавшие себя узами брака, проходят нелегкий совместный жизненный путь рука об руку. В канун Дня всех влюбленных газета «Полымя» рассказывает истории двух семей: Евгения и Ольги Бусько, которая появилась лишь 5 лет назад, и Вячеслава и Алины Макар, в которой супруги идут рука об руку уже полвека.

14 февраля — День всех влюбленных. Две истории любви кореличчан, пронесенные через года

 
 
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Свадьба – прекрасная дата. Этот день наполнен любовью, красотой, рядом – любящие родственники и друзья. А еще прекрасней, когда пары,
 
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