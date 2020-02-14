14 февраля — День всех влюбленных. Две истории любви кореличчан, пронесенные через года

Источник материала: Полымя

Свадьба – прекрасная дата. Этот день наполнен любовью, красотой, рядом – любящие родственники и друзья. А еще прекрасней, когда пары, связавшие себя узами брака, проходят нелегкий совместный жизненный путь рука об руку. В канун Дня всех влюбленных газета «Полымя» рассказывает истории двух семей: Евгения и Ольги Бусько, которая появилась лишь 5 лет назад, и Вячеслава и Алины Макар, в которой супруги идут рука об руку уже полвека.



