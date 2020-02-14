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Тепло, но ветрено. Погода в Гродно в выходные

14.02.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет тепло, почти без осадков, немного солнечно и немного ветрено, обещает pogoda.by.


Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем — +1…+3°C. Сплошная облачность, утром возможен снег, днем серо и слабый ветер.

В воскресенье переменная облачность, ночью — возможен дождь, днем выглянет солнце. Вечером — сильный ветер. Днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет почти без осадков.
 
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