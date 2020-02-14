Тепло, но ветрено. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет тепло, почти без осадков, немного солнечно и немного ветрено, обещает pogoda.by.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем — +1…+3°C. Сплошная облачность, утром возможен снег, днем серо и слабый ветер.

В воскресенье переменная облачность, ночью — возможен дождь, днем выглянет солнце. Вечером — сильный ветер. Днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

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