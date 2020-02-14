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Тепло, но ветрено. Погода в Гродно в выходные
14.02.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет тепло, почти без осадков, немного солнечно и немного ветрено,
В субботу днем — +1…+3°C. Сплошная облачность, утром возможен снег, днем серо и слабый ветер.
В воскресенье переменная облачность, ночью — возможен дождь, днем выглянет солнце. Вечером — сильный ветер. Днем — +5…7°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные будет почти без осадков.
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