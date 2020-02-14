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Надеетесь на мороз и снег? Напрасно. Погода в Витебске в выходные
14.02.2020 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Витебске будет облачно и тепло,
В субботу, 15 февраля, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем +1… 3 °C.
В воскресенье, 16 февраля, в прогнозе — мокрый снег, переходящий в дождь. Днем до 4 градусов тепла.
Хороших вам выходных, друзья!
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В эти выходные в Витебске будет облачно и тепло.
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