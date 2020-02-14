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В Минске вместо металлических заборов начнут устанавливать живые изгороди - уже весной
14.02.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже весной в столице начнут вместо металлических ограждений применять живые изгороди. Об этом сообщает агентство
— Вместо заборов будем применять живые изгороди из кустарников, девичьего винограда. Уже определен перечень улиц, где высадим растения в качестве ограждений нынешней весной, — сказал Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома.
Он также добавил, что в целом в городе будут более взвешенно подходить к ограждениям, заужению проезжей части, устройству искусственных неровностей. Решения будут принимать только комиссионно с учетом мнения всех сторон. На улицах, по которым ездит общественный транспорт, спящих полицейских в принципе быть не должно.
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Уже весной в столице начнут вместо металлических ограждений применять живые изгороди. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
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