В Минске вместо металлических заборов начнут устанавливать живые изгороди - уже весной

Источник материала: Tut.by

Уже весной в столице начнут вместо металлических ограждений применять живые изгороди. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Кусты возле торгового центра «Галерея Минск». Фото: из архива Антона Мотолько

— Вместо заборов будем применять живые изгороди из кустарников, девичьего винограда. Уже определен перечень улиц, где высадим растения в качестве ограждений нынешней весной, — сказал Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома.

Он также добавил, что в целом в городе будут более взвешенно подходить к ограждениям, заужению проезжей части, устройству искусственных неровностей. Решения будут принимать только комиссионно с учетом мнения всех сторон. На улицах, по которым ездит общественный транспорт, спящих полицейских в принципе быть не должно.