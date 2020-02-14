«29 добрых дел»: не оставайтесь в стороне!

Источник материала: Единство

Приглашаем принять участие в данной акции всех заинтересованных в благополучии наших детей.

Добрые дела — это хорошие поступки, которые люди совершают не ради славы, а от чистого сердца. Нужно только захотеть и добрые дела можно делать каждый день!