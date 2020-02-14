Приглашаем принять участие в данной акции всех заинтересованных в благополучии наших детей.
Добрые дела — это хорошие поступки, которые люди совершают не ради славы, а от чистого сердца. Нужно только захотеть и добрые дела можно делать каждый день!
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«29 добрых дел»: не оставайтесь в стороне!
14.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Приглашаем принять участие в данной акции всех заинтересованных в благополучии наших детей.
Добрые дела — это хорошие поступки, которые люди совершают не ради славы, а от чистого сердца. Нужно только захотеть и добрые дела можно делать каждый день!
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С 1 по 29 февраля в Минской области проходит благотворительная социальная акция «29 добрых дел» с целью привлечения внимания и оказания заботы детям, в том числе...
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