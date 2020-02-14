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Анархист Полиенко пропустил рассмотрение жалобы на свой же приговор: не прошел дресс-код в суде
14.02.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд в пятницу, 14 февраля, рассмотрел апелляцию на приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Наказание в виде 3 лет ограничения свободы остается в силе. Сам анархист был вынужден пропустить заседание, как
Судя по опубликованным фото, Дмитрий Полиенко пришел в рубашке с нашивкой в виде красного треугольника (похожими обозначали политзаключенных в концентрационных лагерях) слева, а также небольшой нашивкой Free Emelianov («Свободу Емельянову») на белом фоне справа.
В такой одежде молодой человек «не прошел дресс-код»: ему сказали снять эту одежду, но тот отказался, и Полиенко пришлось пропустить рассмотрение своей же жалобы.
Напомним, что еще в октябре 2019-го Минский городской суд
Сегодня апелляцию на приговор Дмитрию Полиенко рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. Анархист как и раньше настаивал: он не был инициатором конфликта, а лишь дал отпор и распылил перцовый баллончик на пьяного соседа, который вел себя неадекватно. И просил отменить приговор из-за отсутствия состава преступления.
Но гособвинитель по делу Дмитрий Гавриленко заявил, что не видит оснований для отмены приговора, так как вина анархиста доказана.
После рассмотрения жалобы суд огласил: оставить приговор без изменений.
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На парне была куртка с нашивкой, как у политического заключенного. А также рубашка с надписью Free Emelianov.
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