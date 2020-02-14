Анархист Полиенко пропустил рассмотрение жалобы на свой же приговор: не прошел дресс-код в суде

Источник материала: Tut.by

Верховный суд в пятницу, 14 февраля, рассмотрел апелляцию на приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Наказание в виде 3 лет ограничения свободы остается в силе. Сам анархист был вынужден пропустить заседание, как сообщает Telegram-канал «Правовая инициатива» — не прошел дресс-код.



Фото: Telegram-канал «Правовая инициатива», t.me/legal_initiative

Судя по опубликованным фото, Дмитрий Полиенко пришел в рубашке с нашивкой в виде красного треугольника (похожими обозначали политзаключенных в концентрационных лагерях) слева, а также небольшой нашивкой Free Emelianov («Свободу Емельянову») на белом фоне справа.

В такой одежде молодой человек «не прошел дресс-код»: ему сказали снять эту одежду, но тот отказался, и Полиенко пришлось пропустить рассмотрение своей же жалобы.

Напомним, что еще в октябре 2019-го Минский городской суд приговорил анархиста к 3 годам ограничения свободы (без направления в исправительное учреждение) по делу о хулиганстве. Его соратники называли процесс политически мотивированным, а за две акции в его поддержку (запачканный краской фасад суда и брошенный в СИЗО коктейль Молотова) на днях двое минчан, Никита Емельянов и Иван Комар, получили реальные сроки — по 7 лет лишения свободы.

Сегодня апелляцию на приговор Дмитрию Полиенко рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. Анархист как и раньше настаивал: он не был инициатором конфликта, а лишь дал отпор и распылил перцовый баллончик на пьяного соседа, который вел себя неадекватно. И просил отменить приговор из-за отсутствия состава преступления.

Но гособвинитель по делу Дмитрий Гавриленко заявил, что не видит оснований для отмены приговора, так как вина анархиста доказана.

После рассмотрения жалобы суд огласил: оставить приговор без изменений.