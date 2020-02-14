В Берестовице осудили 10 работников одного из хозяйств, которые слили 2,6 тысячи литров солярки

Источник материала: Tut.by

В Берестовице осудили 10 работников одного из сельскохозяйственных предприятий района, которые слили 2,6 тыс. литров топлива, принадлежавшего хозяйству. Все обвиняемые признали вину, сообщает Верховный суд.



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Все происходило так. Бывшая заведующая складом горюче-смазочных материалов одного из сельскохозяйственных предприятий Берестовицкого района с августа по октябрь 2019 года, договорившись с другими работниками, вносила заведомо ложные сведения о фактических заправках в путевые листы. Так получились излишки дизельного топлива. Всего — 2,6 тысячи литров топлива.

Потом другой человек на служебном автомобиле по товарно-транспортной накладной получал дизельное топливо на одной из заправок Волковыска. В одной из деревень района он слил все топливо.

Ущерб хозяйству составил 4290 рублей.

Бывшая заведующая складом признана виновной по статье «Присвоение либо растрата». Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа и без штрафа. Но она не сможет три года занимать должности, связанные с учетом, распоряжением, хранением и отпуском материальных ценностей.

Каждому из остальных обвиняемых назначено наказание в виде виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в 810 рублей. Но с отсрочкой приговора на один год.

Также эти девять человек должны будут в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в объеме 30 часов каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.