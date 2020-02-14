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Погода в выходные: будет снова не по-зимнему тепло

14.02.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европа еще не успела прийти в себя после циклона «Киара», а над просторами Атлантики уже набирает силу новый — «Деннис». Хотя он, как ожидается, не будет таким агрессивным. Беларусь ощутит влияние этого атмосферного вихря вечером в воскресенье, но, в целом, погода в выходные будет вполне комфортной. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 15 февраля, ожидается переменная облачность. Ночью и утром по южной половине осадки (мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6°С, максимальная днем +1…+6°С.

В Минске — без существенных осадков. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…−3°С, в окрестностях города −4…−6°С, максимальная днем +3…+5°С.

16 февраля, в воскресенье, республика окажется под влиянием еще более теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Температура воздуха в нашей стране ожидается ночью −3…+2°С, максимальная днем +2…+7°С, по юго-западу до +9°С. Преимущественно без осадков, только в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня по северо-западу республики порывистый.

Уже 17 февраля, в понедельник, погодные условия будут определять атмосферные фронты от обширного циклона «Деннис», который будет смещаться вдоль берегов Скандинавского полуострова на север Норвегии.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Во многих районах нашей страны сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, максимальная днем от +5°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу страны.

Кстати, такой температурный фон вплотную приблизится к рекордным февральским максимумам. В середине недели сохранится не по-зимнему теплая погода.

 
Теги: Минск
 
 
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В целом, погода в выходные будет вполне комфортной
 
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