«Фактически солнечный свет не попадает». Правозащитники просят снять «реснички» с окон тюрем и СИЗО

Источник материала: Tut.by

Могилевские правозащитники обратились в суд с требованием срезать с окон металлические жалюзи, чтобы в камеры попадал солнечный свет. Ответчик о делу — Департамент финансов и тыла МВД.



СИЗО № 1 на Володарке. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почти год правозащитники пытаются решить вопрос, как избавиться от металлических жалюзи на окнах в тюрьмах и СИЗО. Пишут письма в различные ведомства, изучают нормативные акты.

— Люди сидят в помещениях, но вместо окна у них «реснички», и фактически солнечный свет не попадает. По сути обвиняемые и осужденные находятся в бетонном мешке, — рассказывает TUT.BY Александр Бураков, правозащитник могилевского отделения «Весны». — Такие окна у нас остались еще с советских времен. Например, в России «реснички» уже давно объявлены вне закона, еще в 90-е годы правозащитники добились, чтобы железные жалюзи срезали. И во всех странах, где люди могут обращаться в Европейский суд по правам человека, осужденные пишут и добиваются финансовой компенсации.

По словам правозащитника, в некоторых тюрьмах окно может быть закрыто листом железа, и в такие камеры дневной свет вообще не попадает.

— Когда мы стали разбираться с этим вопросом, выяснилось, что в белорусском законодательстве есть противоречия. Если по правилам внутреннего распорядка, которые утверждены МВД, можно использовать металлические жалюзи, то по документам Минздрава, каждый человек имеет право как минимум на два часа прямых солнечных лучей в помещении. И неважно, где он находится, на свободе или в заключении, — уточняет Александр Бураков.

Правозащитники за разъяснениями обратились в Минздрав и получили ответ, что норматив про два часа касается всех, в том числе обвиняемых и осужденных. Эту аргументацию они привели в письме, которое направили в МВД. И уже получили ответ из Департамента по финансам и тыла МВД.

— В нем сказано, когда будет проводиться ремонт, министерство постарается найти способ, чтобы заменить металлические жалюзи на другие инженерные сооружения, которые позволят проникать солнечному свету, — говорит Александр Бураков, правозащитник могилевского отделения «Весны». Ответ не устроил. — Мы обратились в суд Московского района Минска с требованием, чтобы нормы Минздрава соблюдались и металлические жалюзи срезали уже сейчас, в срочном порядке, а не в далеком будущем.