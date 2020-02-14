Минская область и Швейцария будут развивать отношения в сферах образования, туризма и здравоохранения

Источник материала: Единство

– Белорусско-швейцарские отношения находятся на очень высоком уровне, и в этом большая ваша заслуга. Вы проделали большую работу. Нам хотелось бы, чтобы развивалась взаимосвязь между Минской областью и вашей страной и регионами, – отметил Александр Турчин.

По мнению главы центрального региона, между Минской область. и Швейцарией хорошие перспективы взаимного сотрудничества. В частности, в сферах здравоохранения и образования.

– В Минской области сосредоточены основные центры по лечению онкологии. Поэтому нам был бы интересен обмен знаниями и специалистами в этой сфере медицины, – отметил Александр Турчин. – Кроме того, Минская область – единственная в стране, на территории которой нет своего ВУЗа. Возможно, один из швейцарских университетов был бы заинтересован в открытии филиала в Минской области.

Маргарет Кинер Неллен, которая довольно неплохо изъясняется по-русски, в свою очередь заметила, что отношения Беларуси и Швейцарии значительно улучшились.

– Впереди еще много шагов, которые мы могли бы сделать. Сделать вместе с Минской областью, – полагает она. – Я уже частично проработала ваш вопрос по медицинской части. Думаю, что наши начинания завершатся успешно. Тема образования мне так же близка. Скорее всего, необходимо думать о создании какого-то профильного учреждения.

Александр Турчин уверен, что перспективы сотрудничества есть и в сфере туризма.

– Как только потеплеет, во время вашего очередного визита мне хотелось бы, чтобы мы с вами посетили достопримечательности Минской области. Я уверен, поездка оставит неизгладимые впечатления, – сказал председатель облисполкома.

Свой следующий визит в Беларусь Маргарет Кинер Неллен как раз запланировала на июль-август.





Справочно. В прошлом году внешнеторговый оборот Минской области со Швейцарией составил 141,5 млн. долларов США, в том числе экспорт – 15,3 млн. долларов США, импорт – 126,2 млн. долларов США.

Основным экспортером в Швейцарию является ЗАО «Штадлер Минск». Предприятие располагается в городе Фаниполе Дзержинского района и занимается выпуском современных электропоездов. На свою родину компания поставляла кузова для автомобилей, электрические трансформаторы, части к локомотивам и прочему железнодорожному составу.