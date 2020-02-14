Вернувшиеся из Китая студенты пройдут обязательное оздоровление и акклиматизацию

Источник материала: Газета Авангард





Студенты, которые вернулись из Китая, пройдут обязательное оздоровление и акклиматизацию, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Для обеспечения непрерывного медицинского наблюдения за студентами из КНР, которые продолжают обучение в белорусских университетах, налажено их оздоровление в СОК «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о дополнительных мерах для студентов, которые не находились в контакте с больными и не посещали эпидемически неблагополучные районы, а также для которых были применены меры карантина в КНР. На сегодня к месту учебы прибыли 174 студента. Все они находятся под меднаблюдением.

Сейчас в оздоровительном центре «Загорье» завершается подготовка к приему студентов. Все медицинские сотрудники, которые будут здесь работать, прошли дополнительную подготовку. Для студентов организуют индивидуальную форму обучения. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР. Белорусским гражданам на этот период предлагаются услуги двух других реабилитационных центров, которые также находятся недалеко от Минска, — в Аксаковщине и Атолино.

Специалистами Минздрава во взаимодействии с государственными пограничным и таможенным комитетами, Министерством транспорта и коммуникаций организовано оперативное получение сведений о прибывающих из КНР лицах, их лабораторное обследование, а также оперативная доставка в оздоровительные центры.

По информации пресс-службы, основная часть студентов из КНР, обучающихся в Беларуси, в этом году в связи со вспышкой коронавируса не выезжала на каникулы в Китай и не покидала пределов Беларуси.

Всего с 28 января по 14 февраля санитарно-карантинный контроль прошли более 300 тыс. человек, которые пересекли границу Беларуси.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Вместе с тем с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения. Организации здравоохранения страны готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и проведению медицинского наблюдения за контактными лицами.

В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов. Уже исследован материал почти от 1 тыс. человек. Результат обследования на коронавирусную инфекцию отрицательный.