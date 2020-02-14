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«Свадебный сезон» возвращается!

14.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как принять участие в конкурсе?

Появиться в «Свадебном сезоне» может любая пара Борисовщины, которая решила связать себя узами брака в 2020 году. Вы можете выслать свадебное фото и историю своего знакомства на наш электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с пометкой «Свадебный сезон») или сразу после свадебной церемонии в отделе ЗАГС Борисовского райисполкома пообщаться с нашим фото-корреспондентом.

Итоги конкурса мы подведем в последнем в 2020 году номере газеты. Три пары, за историю и фото которых подписчики отдадут больше всего голосов, станут обладателями призов, которые точно пригодятся им в семейной жизни.

Поделитесь частичкой своего тепла и любви с читателями газеты «Адзінства»!

 
Теги: знакомства
 
 
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Редакция газеты «Адзінства» вновь жаждет показать своим читателям силу настоящей любви и познакомить со счастливыми молодоженами. Поэтому на страницы газеты...
 
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