Дизайнер придумала свитшоты с раритетной табличкой с проспекта Скорины. Посмотрите, что получилось

Источник материала: Tut.by

Дизайнер Вольга Кузьмич вдохновилась раритетной уличной табличкой «праспект Францішка Скарыны». Она нарисовала иллюстрации для свитшотов с отсылкой к любимой улице Минска. Посмотрите, что получилось.





У свитшота «Дом на праспекце Скарыны» большая история, рассказала TUT.BY дизайнер Вольга Кузьмич.

— У той самы дзень ў 2005 годзе, калі праспект быў пазбаўлены назвы ў гонар Францішка Скарыны, мінскія камунальныя работнікі адкручвалі шыльды ад дамоў і папросту выкідвалі іх у бліжэйшыя сметніцы. Адну з такіх шыльдаў выратаваў знаёмы, які ішоў у той вечар да нас у госці. У гэтай гісторыі яшчэ замешаны пухнаты кот, якога завуць менавіта Францішкам. Яму шыльда і стала падарункам. Такім чынам шыльда і кот разам ужо 15 год.













Дизайнер добавляет, что все это время табличка с названием проспекта не давала ей покоя.

— Ва ўсіх яна выклікае эмоцыі. Самае частае пытанне ад усіх, хто яе бачыць: «О! І я хачу, дзе ўзяць?» Цяпер магу падзяліцца. Я зрабіла ілюстрацыю «Дом на праспекце Скарыны» і ў LSTR з ёй выйшлі світшоты. Кожную драпінку там адлюстравала.

В нарисованных окнах — детали, которые можно рассматривать. Милая горожанка с граммофоном, кот и даже маленький бело-красно-белый флаг с такими же цветами под окном.

Нарисовала принт с табличкой проспекта девушка и для футболки. Правда, таких в продаже пока нет.

— Гэта сігнальны асобнік, пакуль для мяне, — улыбается дизайнер.





Во время фотосессии иллюстратор гуляла по Минску с раритетной табличкой, вызывая удивленные взгляды.

— Ад радаснай рэакцыі бабулек і мінакоў нават крыху разгубілася. Нехта думаў, што гэта во цяпер можна недзе сабе такую прыхапіць, нехта сціпла стараўся прайсці міма нас некалькі разоў, а адна бабулька прапанавала сваю вуліцу так перайменаваць, «каб не прападала гісторыя».