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«Надо возделывать то, что и Украина». Лукашенко рассказал, как Гомельщине быть с сельским хозяйством
14.02.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве, поручил чиновникам Александр Лукашенко. «У вас для этого все есть», —
Лукашенко подчеркнул: климат меняется, и необходимо с учетом этого четко определиться, какие культуры возделывать. Приоритет на Гомельщине — получение качественных кормовых ресурсов для нужд животноводства.
«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина, — отметил Лукашенко. — Разберитесь в деталях — и незамедлительно надо реализовывать».
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«Надо возделывать то, что и Украина». Лукашенко рассказал, как Гомельщине быть с сельским хозяйством
Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве, поручил чиновникам Александр Лукашенко.
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