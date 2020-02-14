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«Надо возделывать то, что и Украина». Лукашенко рассказал, как Гомельщине быть с сельским хозяйством

14.02.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве, поручил чиновникам Александр Лукашенко. «У вас для этого все есть», — передает слова президента его пресс-служба.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Лукашенко подчеркнул: климат меняется, и необходимо с учетом этого четко определиться, какие культуры возделывать. Приоритет на Гомельщине — получение качественных кормовых ресурсов для нужд животноводства.

«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина, — отметил Лукашенко. — Разберитесь в деталях — и незамедлительно надо реализовывать».

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Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве, поручил чиновникам Александр Лукашенко.
 
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