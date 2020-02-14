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Выбираем безопасные каникулы

14.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Для ребят из первых-вторых классов в третьей четверти учебного года проводятся дополнительные зимние каникулы. В этом году с 17 по 23 февраля по всей республике младшие школьники останутся дома отдохнуть от учебников и школьной доски. Но важно провести это время без происшествий.

Выбираем безопасные каникулы

Счастливые первоклашки готовы к дополнительным каникулам.

Чтобы обезопасить малышей и сделать их отдых приятным, без чрезвычайных происшествий, в рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом» к учащимся первого класса Чашникской гимназии заглянул в гости начальник караула ПАСЧ-2 на объектах Лукомльской ГРЭС Алексей Игоревич Юркевич, который когда-то сам сидел за этой школьной партой и со своим первым учителем Евгенией Ивановной Зябко постигал азы письма и чтения. Теперь вернулся, чтобы ребятам разъяснить основные правила пожарной безопасности.
Спасатель поинтересовался, знают ли первоклашки, что в случае ЧС нужно звонить по номерам 101 или 112. Рассказал, какие самые распространённые в районе причины пожаров и вызова огнеборцев на них. Алексей акцентировал внимание младших школьников на том, что когда они останутся без присмотра взрослых, должны неукоснительно соблюдать правила безопасности.
Опасность может исходить от электроприборов или пищи, оставленной на плите. Вместе с учащимися выяснили, что потушить возгорание в квартире или доме можно подручными средствами. Для этих целей подойдёт земля из цветочного горшка, крупы их кухонного шкафчика или мокрое полотенце.
Далее встреча стала носить ролевой характер, так понравившийся детворе. Алексей Юркевич предложил педагогу и учащимся первого класса окунуться в искусственно созданную чрезвычайную ситуацию. Представили, будто горит учительский стол. Один из учеников позвонил на дежурный пульт РОЧС. В тренировочных и профилактических целях мальчик рассказал о мнимом возгорании, ответил на вопросы диспетчера и получил указания спасателей к последующим действиям. Так в игровой форме дети смогли ощутить, как важно быстро реагировать на ситуацию.

В конце встречи ребята получили наглядную продукцию от Чашникского РОЧС: закладки для книг и расписания уроков с тематическими картинками и правилами. Школьники пообещали, что будут бдительны на каникулах и не допустят ситуаций, в которых придётся прибегнуть к номерам 101 или 112.

 

 
 
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Для ребят из первых-вторых классов в третьей четверти учебного года проводятся дополнительные зимние каникулы. В этом году с 17 по
 
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