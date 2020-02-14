Минчанин попросил в минском кафе «гарбаты» - в России его назвали националистом

Источник материала: Tut.by

11 февраля минчанин Арамаис Миракян зашел в фирменный магазин «Коммунарка» и заказал чашку чая. Он рассказал в фейсбуке, что обратился на белорусском языке, в ответ услышал: «Говорите на русском, у нас два государственных языка». Арамаис написал об этом в соцсетях, историю подхватили СМИ, дошло до России, где в адрес минчанина посыпались гневные комментарии и обвинения в национализма. Ситуацию прокомментировал даже член верхней палаты российского федерального собрания.



Фото: facebook.com/Арамаис Миракян

Вот как описал инцидент Арамаис Миракян в соцсетях: «Замалеўка. Фірмовая крама „Камунаркі“ на Чырвонай. Падыходжу, спытваю: гарбата фруктовая ёсць?

— Говорите по русски, у нас два государственных языка.

— Я з вамі не па-кітайску і не па-чэску, а на адной з дзяржаўных моваў.

— Я сейчас вызову охрану (!!!)

— Дайце кнігу скаргаў і паклічце адміністрацыю.

Адміністратарка вельмі выбачалася. Я заўжды слупянею ад хамства, але ліст кіраўніцтву „Камунаркі“ я накірую абавязкова. Ахову за беларускую на мяне яшчэ не пагражалі вызваць. Я злы і разгублены адначасова».

А вот как реплику покупателя перевели российские СМИ: «Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков (разговариваю)».



Фото: facebook.com/Алесь Знаткевіч

Про прост написала lenta.ru, «Московский комсомолец», РИА Новости. На форумах и в соцсетях россияне обвиняют Миракяна в национализме, угрозы поступали ему и в личные сообщения, пишет минчанин в соцсетях.

— В личные сообщения также писали: «Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь», — рассказал Арамаис Радыё «Свабода» .

Белорусы, по его словам, в основном поддерживают его. Ситуацию прокомментировал даже российский сенатор.

— Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины, — заявил газете «Взгляд» Игорь Морозов. — Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне.