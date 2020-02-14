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Водители, будьте внимательны на железнодорожном переезде!

14.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом — серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами.

13 июля 2019 года около половины восьмого утра вблизи деревни Мокрое Быховского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Могилев—Солигорск» и автомобиля «Ниссан». 68-летний водитель «Ниссана» погиб на месте. Автомобиль выехал на переезд при включенном запрещающем сигнале светофора.

1 августа прошлого года около половины пятого дня на улице 70-лет Великой Победы в городе Шклове 15-летний местный житель, управляя мопедом «Хорс-152», при включенном красном сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом. Подросток получил множественные травмы.  

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Водителю запрещается выезжать на переезд:

— при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

— при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

— при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

— если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

— если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). 

— объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства и самовольно открывать шлагбаум.

На территории области в 2019 году водителями допущено 275 нарушений правил проезда железнодорожных переездов. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2-х до 4-х базовых величин, но самое главное — несоблюдение правил безопасности на переезде приводят к трагическим последствиям. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными на переездах, не спешить и не рисковать понапрасну.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома

 

 
 
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Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом — серьезным видом...
 
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