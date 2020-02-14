15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Источник материала: Кировец

Уважаемые ветераны войны в Афганистане, воины­-интернационалисты!

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-­интернационалистов.

Афганская война, которая длилась почти 10 лет, вписана особой страницей в историю нашей республики, она принесла горе во многие белорусские семьи, оборвав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников. Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу.

В современном мире, в условиях новых вызовов современности, наше государство высоко ценит роль воинов-­интернационалистов в укреплении согласия в обществе, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и беззаветного служения Отечеству.

Сегодня воины-­интернационалисты демонстрируют приверженность добру и справедливости, принципиальную жизненную позицию, вносят весомый вклад в поддержание согласия и стабильности в обществе.

Выражаем благодарность нашим землякам-кировчанам, принимавшим участие в боевых действиях, за героизм и мужество, отвагу и стойкость, честное исполнение своего интернационального долга на далекой афганской земле. Одновременно разделяем боль матерей и вдов, преклоняемся перед светлой памятью погибших героев.

Здоровья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким, счастья и удачи в жизни и ваших повседневных делах.

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.