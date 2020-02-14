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Киоски «Минсктранса» собираются убрать. Талоны начали продавать в «Табакерках»

14.02.2020 21:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» планирует уменьшить сеть киосков. Талоны на проезд в общественном транспорте уже начали продавать в «Табакерках», которые появляются в разных частях столицы. Подробнее о том, где можно будет приобрести талоны, рассказал в интервью директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Он пояснил, что массовый вывод киосков начнется с июня. Планируется каждый месяц убирать по 15 павильонов. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса», расположенных в подземных переходах станций метро.

Билеты на одну поездку уже стали продавать в киосках «Табакерка». Сейчас открыто 25 таких киосков, к концу года их количество увеличится. По словам Ласицкого, прорабатывается вопрос, чтобы в «Табакерках» не только продавали разовые талоны, но и пополняли проездные БСК.

Кроме того, билеты на проезд хотят продавать на рынках и в торговых центрах: уже открыта точка на Комаровском рынке и установлен киоск на рынке в Курасовщине. Но пока продажи там низкие. В течение двух месяцев будут мониторить ситуацию, а потом принимать решение о целесообразности размещения киосков на рынках. Задумываются в организации о реализации билетов на проезд в продуктовых магазинах, но пока ритейлеры не готовы к сотрудничеству.

— Надеюсь, в скором времени будут установлены и запущены в опытную эксплуатацию сроком на полгода терминалы по продаже талонов и пополнению БСК. Сейчас проходит согласование договор аренды с польской фирмой-изготовителем. Определены места, где появятся два терминала: это остановочный пункт возле ГУМа и площадь Независимости, — сказал директор «Агентства Минсктранс».

О том, когда можно будет пополнять БСК через ЕРИП, говорить пока не приходится.

О сокращении сети киосков «Минсктранса» сообщили в ноябре прошлого года. Тогда же анонсировали, что терминалы для пополнения проездных и покупки талонов появятся к апрелю 2020 года. В то же время говорили и про оплату через ЕРИП.

 
 
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«Минсктранс» планирует уменьшить сеть киосков. Талоны на проезд в общественном транспорте уже начали продавать в «Табакерках», которые появляются в разных частях...
 
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