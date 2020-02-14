«Друг решил найти мне парня». Как 14 февраля молодые люди ждут и встречают свои половинки

Источник материала: Tut.by

Пятачок, что находится у мемориала «Розы» недалеко от станции метро Немига, давно стал местом, где молодые люди назначают друг другу свидания. В самый романтический день года журналисты TUT.BY отправились в одно из самых романтических мест Минска, чтобы понаблюдать за тем, как парни и девушки ждут и встречают свои половинки.

Важно, лишь на последнем кадре наши герои узнавали, что их снимают:)

«Подруга предложила маме нас познакомить»



Артем

Елизавета работает бухгалтером, Артем — учитель истории. На свидание молодой человек пришел минут на 15 раньше. Честно признается, что всегда любит быть пораньше.

— Ну, а я всего на три минуты позже пришла, — улыбается Лиза.



На свидание Артем пришел минут на 15 раньше

И, не отходя от темы цифр, — это их второе свидание. Встретили друг друга, говорят, нестандартно.

— У мамы есть подруга, которая работает в школе с Артемом, она и предложила маме нас познакомить, — рассказывает Елизавета. — Когда мама мне об этом рассказала, я отнеслась скептически. Но страничку Артема в соцсетях нашла и посмотрела. Оказалось, человек очень симпатичный. Подумала, почему бы и нет.





В этот же период профиль Лизы в соцсетях открыл и Артем. Он и решил первым написать. Было это примерно неделю назад. Так все и началось.

— А почему решили встретиться здесь?

— Здесь у нас было первое свидание, — говорит молодой человек. — Мне очень нравится Немига.



Артем и Елизавета

— Как планируете провести праздник?

— Это секрет, — улыбаются ребята.

«Я когда увидел, что она с подарком, растерялся»



Татьяна пришла чуть пораньше

14 февраля Татьяна и Александр точное время встречи не оговаривали. Шутят: «У нас было соревнование, кто первый доберется, тот и победил». Девушка пришла первой. Говорит, на парня за это не обижается и совсем не замерзла.

— Просто я немного был занят по делам, — поясняет ситуацию Александр.





Молодые люди познакомились перед Новым годом. С одной турфирмой ездили во Львов, вот в автобусе впервые и увидели друг друга.

Для парня Татьяна подготовила подарок.

— А что там? — спрашиваем у девушки.

— Пусть это будет секрет, — отвечает молодой человек. — Я когда увидел, что она с подарком, растерялся. Для меня это было очень неожиданно и приятно.



Татьяна и Александр

— А где ваш сюрприз для Татьяны? — интересуемся у него.

— Он пока в рюкзаке, — с улыбкой отвечает Александр.

«Увидел профиль Карины, и она мне понравилась»



На встречу первым пришел Даниэль

Карина и Даниэль вместе почти два года. Пятачок у «Розы» называют культовым для их пары местом и говорят, что почти все свидания назначают здесь. Почему?

— Просто нам обоим удобно сюда добираться, — просто объясняет Даниэль.

О том, как познакомились, рассказывают скромно — в соцсетях, но потом, оказывает, что у ребят очень чудесная история. И есть даже свой Валентин. Правда, зовут его Антон.





— Как-то мой друг, на тот момент я этого не знала, решил, что хочет найти мне парня, — возвращается к тем событиям Карина. — И вот утром 2 мая приходит мне в «ВКонтакте» сообщение от незнакомого парня — Даниэля. В сообщении молодой человек предлагает познакомиться. Я подумала, выглядит порядочно, написал без ошибок, поэтому ответила.

Со стороны самого Даниэля все начиналось тоже в сюрприза.

— Первые числа мая, я как раз заканчивал колледж, нужно было кучу работ сдавать, я сидел, готовился, — вспоминает свою часть знакомства Даниэль. — И тут в три часа ночи пишет мне какой-то незнакомый парень: «Не хочешь познакомиться с девчонкой?» Я подумал: да ну всю эту работу. «Давай», — отвечаю ему. Он мне сбросил профиль Карины, она мне понравилась, и я написал. Теперь Антон наш общий друг.



Даниэль и Карина

— А он вам рассказал, как нашел вас друг для друга?

— Это был первый вопрос, который я ему потом задал. Почему, говорю, я, и как ты меня нашел? — улыбается Даниэль. — Но он так и не признался.

— Просто Антон и подруга Даниэля учатся в одном университете, — слово за Кариной. — Вот она и посоветовала ему познакомить меня с Даниэлем.

— Какие планы на вечер?

— Пойдем смотреть, чем живет Немига, — улыбается молодой человек.