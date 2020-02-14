ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Друг решил найти мне парня». Как 14 февраля молодые люди ждут и встречают свои половинки

14.02.2020 21:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пятачок, что находится у мемориала «Розы» недалеко от станции метро Немига, давно стал местом, где молодые люди назначают друг другу свидания. В самый романтический день года журналисты TUT.BY отправились в одно из самых романтических мест Минска, чтобы понаблюдать за тем, как парни и девушки ждут и встречают свои половинки.

Важно, лишь на последнем кадре наши герои узнавали, что их снимают:)

«Подруга предложила маме нас познакомить»


Артем

Елизавета работает бухгалтером, Артем — учитель истории. На свидание молодой человек пришел минут на 15 раньше. Честно признается, что всегда любит быть пораньше.

— Ну, а я всего на три минуты позже пришла, — улыбается Лиза.


На свидание Артем пришел минут на 15 раньше

И, не отходя от темы цифр, — это их второе свидание. Встретили друг друга, говорят, нестандартно.

— У мамы есть подруга, которая работает в школе с Артемом, она и предложила маме нас познакомить, — рассказывает Елизавета. — Когда мама мне об этом рассказала, я отнеслась скептически. Но страничку Артема в соцсетях нашла и посмотрела. Оказалось, человек очень симпатичный. Подумала, почему бы и нет.


В этот же период профиль Лизы в соцсетях открыл и Артем. Он и решил первым написать. Было это примерно неделю назад. Так все и началось.

— А почему решили встретиться здесь?

— Здесь у нас было первое свидание, — говорит молодой человек. — Мне очень нравится Немига.


Артем и Елизавета

— Как планируете провести праздник?

— Это секрет, — улыбаются ребята.

«Я когда увидел, что она с подарком, растерялся»


Татьяна пришла чуть пораньше

14 февраля Татьяна и Александр точное время встречи не оговаривали. Шутят: «У нас было соревнование, кто первый доберется, тот и победил». Девушка пришла первой. Говорит, на парня за это не обижается и совсем не замерзла.

— Просто я немного был занят по делам, — поясняет ситуацию Александр.


Молодые люди познакомились перед Новым годом. С одной турфирмой ездили во Львов, вот в автобусе впервые и увидели друг друга.

Для парня Татьяна подготовила подарок.

— А что там? — спрашиваем у девушки.

— Пусть это будет секрет, — отвечает молодой человек. — Я когда увидел, что она с подарком, растерялся. Для меня это было очень неожиданно и приятно.


Татьяна и Александр

— А где ваш сюрприз для Татьяны? — интересуемся у него.

— Он пока в рюкзаке, — с улыбкой отвечает Александр.

«Увидел профиль Карины, и она мне понравилась»


На встречу первым пришел Даниэль

Карина и Даниэль вместе почти два года. Пятачок у «Розы» называют культовым для их пары местом и говорят, что почти все свидания назначают здесь. Почему?

— Просто нам обоим удобно сюда добираться, — просто объясняет Даниэль.

О том, как познакомились, рассказывают скромно — в соцсетях, но потом, оказывает, что у ребят очень чудесная история. И есть даже свой Валентин. Правда, зовут его Антон.


— Как-то мой друг, на тот момент я этого не знала, решил, что хочет найти мне парня, — возвращается к тем событиям Карина. — И вот утром 2 мая приходит мне в «ВКонтакте» сообщение от незнакомого парня — Даниэля. В сообщении молодой человек предлагает познакомиться. Я подумала, выглядит порядочно, написал без ошибок, поэтому ответила.

Со стороны самого Даниэля все начиналось тоже в сюрприза.

— Первые числа мая, я как раз заканчивал колледж, нужно было кучу работ сдавать, я сидел, готовился, — вспоминает свою часть знакомства Даниэль. — И тут в три часа ночи пишет мне какой-то незнакомый парень: «Не хочешь познакомиться с девчонкой?» Я подумал: да ну всю эту работу. «Давай», — отвечаю ему. Он мне сбросил профиль Карины, она мне понравилась, и я написал. Теперь Антон наш общий друг.


Даниэль и Карина

— А он вам рассказал, как нашел вас друг для друга?

— Это был первый вопрос, который я ему потом задал. Почему, говорю, я, и как ты меня нашел? — улыбается Даниэль. — Но он так и не признался.

— Просто Антон и подруга Даниэля учатся в одном университете, — слово за Кариной. — Вот она и посоветовала ему познакомить меня с Даниэлем.

— Какие планы на вечер?

— Пойдем смотреть, чем живет Немига, — улыбается молодой человек.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY отправились в одно из самых романтических мест Минска, чтобы понаблюдать за тем, как парни и девушки ждут и встречают свои половинки.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске станцевали против насилия над женщинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика