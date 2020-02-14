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Лукашенко подарили бетонную ручку и панно из целлюлозы
14.02.2020 23:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля был с рабочим визитом в Светлогорске. Он побывал на нескольких предприятиях и получил необычные подарки.
На целлюлозно-картонном комбинате президенту вручили панно, вырезанное из беленой целлюлозы, сообщает пресс-служба главы государства. На картине — малая родина президента и родительский дом.
На заводе железобетонных изделий главе государства преподнесли бетонную ручку, сообщили на
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля был с рабочим визитом в Светлогорске. Он побывал на нескольких предприятиях и получил необычные подарки.
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