Лукашенко подарили бетонную ручку и панно из целлюлозы

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля был с рабочим визитом в Светлогорске. Он побывал на нескольких предприятиях и получил необычные подарки.

На целлюлозно-картонном комбинате президенту вручили панно, вырезанное из беленой целлюлозы, сообщает пресс-служба главы государства. На картине — малая родина президента и родительский дом.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

На заводе железобетонных изделий главе государства преподнесли бетонную ручку, сообщили на СТВ .







