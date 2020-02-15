В ликовании души и чистоте сердца. 15 февраля – Сретение Господне

Источник материала: Полымя

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Произошедшее тысячелетия тому назад, и сегодня это событие актуально для каждого верующего, ибо символизирует не только встречу человечества со Спасителем нашим Иисусом Христом, но и личную встречу человеческой души с Богом.





Наша жизнь состоит из череды встреч: утром – с новым днем, выйдя из дома – с небом, солнцем, ветром, прохожими. Одни встречи обычные и незаметные, другие – важные и решающие, например, с экзаменатором в институте или с работодателем на собеседовании, а есть те, которые мы желаем всем сердцем и ищем всю жизнь, преодолевая самые немыслимые преграды на своем пути, словно кладоискатели в охоте за сокровищами. Как раз так и ждал праведный старец Симеон Христа Спасителя – Того, Кто явился, чтобы оправдать его надежду, исполнить пророчество и отпустить в вечность. Этой встречи в духовном томлении искал и весь мир, желая лицезреть Сына Божиего, осязать и слышать Его Слово.

И в то благословенное мгновение, когда праведный Симеон принял на свои одряхлевшие руки Младенца-Иисуса, великий духовный восторг, ликование души и предвкушение вечного блаженства объяли святого старца. Его очи воссияли радостью видеть обещанного Мессию, а перед духовным взором предстала новая жизнь человечества, принявшего Христа.

Как же старец Симеон смог узнать Спасителя мира среди других людей, среди множества младенцев, которых ему приходилось держать на руках за всю свою долгую жизнь? Секрет здесь прост. Он встречал Бога не только тогда, на ступенях храма, когда Божия Матерь с Иосифом Обручником принесли Младенца-Иисуса на руках. Симеон видел Бога всегда: и в новом дне жизни, и в утреннем солнышке, и в каждом человеке, и во всяком событии жизни.

Это зрение доступно также всем нам. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», – слышим мы слова Спасителя в песнопениях Литургии. Вот ключ, открывающий нам духовное видение.

Ныне остается немного до Великого поста – этого благоприятного времени для покаяния и очищения себя от страстей и пороков, для открытия духовных очей. Посему, в подражание святому праведному Симеону Богоприимцу, подготовимся и мы ко встрече со Спасителем. Как говорится в пасхальном каноне: «Очистим чувствия и узрим Христа, блистающего неприступным светом Воскресения». А встретив Его и соединившись с Ним в Евхаристии, с чистым сердцем сможем сказать: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром!»

Михаил НАЗАРЕВИЧ,

настоятель Свято–Вознесенского храма агр. Еремичи, иерей