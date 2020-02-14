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Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

14.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня Кореличчина уверенно шагает вперед, достигая самых высоких результатов во всех сферах деятельности. А залогом успеха является профессионализм, мастерство, целеустремлённость, преданность своему делу, упорство и трудолюбие тружеников кореличской земли. Именно они, передовики сельского хозяйства, перерабатывающей  промышленности и социально-культурной сферы, стали главными героями праздника «Гонар і пашана па працы”.

В фойе районного Центра культуры и народного творчества как никогда празднично и торжественно. Выставки продукции, дегустации, стенды, ролл апы, тематические зоны… С самого утра над их оформлением трудились работники предприятий, организаций и учреждений района.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Профсоюз работников АПК подготовил тематическую выставку о достижения и успехах аграриев и животноводов района.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Работники УКП БОН с удовольствием демонстрировали свою продукцию.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Кореличский льнозавод также представил гостям мероприятия свою продукцию.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Свою продукцию привез для демонстрации и Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Мастер-класс от районного Дома ремесел

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

К патриотической акции «С любой к малой родине», организованной Молодежным центром культуры, присоединились многочисленные участники и гости праздничного мероприятия.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Открыл праздник, приуроченный трудолюбию, преданности своему делу и мастерству работников всех сфер народного хозяйства, председатель районного исполнительного комитета Геннадий Шатуев. Он искренне поблагодарил тружеников села и работников различных сфер народного хозяйства района за добросовестный труд.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

На протяжении всего мероприятия на праздничную сцену поднимались те люди, которые внесли значительный вклад в развитие Кореличского района. Это грамотные и компетентные руководители предприятий и организаций района, труженики сельского хозяйства и промышленности, работники социально культурной сферы.

Победителями районного соревнования за достижения высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии признаны:

– среди хозяйств района: СПК “Свитязянка-2003”, председателем которого является Головач Владимир Арсентьевич;

– среди организаций строительства, промышленности, транспорта, связи и сферы услуг – ООО «Кореличи-Лён», директор – Тур Сергей Вячеславович, за высокие показатели производства льнопродукции урожая 2019 года;

–    среди сельских исполнительных комитетов – Лукский  сельский исполнительный комитет, председатель – Волчок Людмила Ивановна.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

За достижение высоких показателей в спорте, учебе, творческой и общественной деятельностив 2019 году на районную Доску почета занесены:

Бренев Андрей Алексеевич – учащийся ГУО «Лукская средняя школа»;

Булдык Евгений Викторович – учащийся УО «Гродненское государственное училище олимпийского резерва»;

Горбик Алексей Дмитриевич – учащийся 4 “А” класса СШ №1 г.п. Кореличи;

Дубкова Маргарита Андреевна – участница театральной студии «Эксперимент»ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»;

Звонко Маргарита Геннадьевна – участница театральной студии «Эксперимент»ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»;

Карвига София Николаевна – участница театральной студии «Эксперимент»ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»;

Карп Артём Валерьевич – учащийся 10 класса СШ № 1 г.п. Кореличи;

Ковалевич Анастасия Сергеевна – учащаяся 9 «А» класса СШ г.п. Мир;

Колосовская Екатерина Валерьевна – учащаяся 10 класса г.п. Мир;

Кошур Надежда Олеговна – учащаяся 4 “А” класса СШ №1 г.п. Кореличи;

Кузьмич Анастасия Александровна – учащаяся 11 класса СШ № 1 г.п. Кореличи;

Мингалёва Олеся Геннадьевна – спортсменка–учащаяся Детско-юношеской спортивной школы Кореличского района»

Пологова Александра Александровна – учащаяся 11 класса Жуховичской средней школы;

Сак Никита Сергеевич – учащийся 7 «А» класса СШ № 2 г.п. Кореличи;

Филёнчик Дмитрий Александрович – спортсмен–учащийся Детско-юношеской спортивной школы Кореличского района;

Ханько Арина Владимировна – участница театральной студии «Эксперимент» ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

За достижение высоких результатов в трудовой, социально-экономической, производственной, государственной, социально-культурной деятельности в 2019 году на районную Доску почета занесены:

Артюх Тамара Александровна – оператор машинного доения МТФ «Машевичи» КСУП «Малюшичи»;

Браницкомй Викентий Арсеньевич – директора СШ № 2 г.п. Кореличи»;

Гимпель Сергей Александрович – водитель автомобиля КУСП «Черняховский-Агро»;

Головач Владимир Арсентьевич – председателя СПК «Свитязянка-2003»

Городник Наталья Николаевна – директор Кореличского районного Центракультуры и народного творчества

Жук Федор Николаевич – заместитель директор ООО «Кореличи-Лен»

Климко Марина Анатольевна – врач общей практики Райцевской амбулатории врача общей практикиКореличской центральной районной больницы;

КозловаТатьяна Владимировна –учитель белорусского языка и литературы Циринского УПК детский сад – СШ;

Лагута Сергей Карпович – электромонтер оперативно-выездной бригады Кореличского района электрических сетей филиала «Лидские электрические сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»;

Малышева Ирина Казимировна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома;

Манько Татьяна Ивановна – староста деревни Акановичи и деревни Рукавчицы Циринского сельсовета;

Михей Анна Евгеньевна – заведующий Домом быта Кореличского унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания населения;

Михей Валерий Викторович  – мастер производственного обучения учреждения образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей»;

Мокат Александр Александрович – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Царюка»;

Савко Иван Николаевич – главный ветеринарный врач СПК «Жуховичи»

Свирид Валентина Константиновна – управляющая фермой по выращиванию и откорму КРС «Полужье» КСУП «Племзавод Кореличи».

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

За многолетнюю добросовестную работу и достижение высоких производственных показателей в работе председатель райисполкома Геннадий Шатуев вручил Почетные грамоты Кореличского районного исполнительного комитета передовикам сельского и народного хозяйства.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Благодарственных писем председателя Кореличского райисполкома удостоены трудолюбивые кореличчане.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

На районном слете передовиков поздравления получали именинники — директор Мирской детской школы искусств Ольга Веденеева и начальник Кореличского РЭС Игорь Маковик.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Церемонию награждения продолжил первый заместитель председателя райисполкома Анатолий Коршун.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

В центре внимания профсоюзов района всегда стоит человек. Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила заслуженные награды лучшим работникам сельского хозяйства и различных сфер народного хозяйства.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Эстафету награждений продолжила исполняющий обязанности первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» Аксинья Ждан.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Кореличская земля всегда славилась гостеприимством и радушием. И гости это знают, поэтому спешат разделить с кореличчанами праздничное настроение. В районном слете передовиков народного хозяйства приняли участие делегации Новогрудского, Несвижского и Столбцовского районов.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

На протяжении мероприятия праздничное настроение создавали работники сферы культуры района, учащиеся детских школ искусств Кореличчины, которые своим талантом восхищали и удивляли.

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

Почет и уважение передовикам района. В Кореличах чествовали лучших тружеников села и работников всех сфер народного хозяйства (фото+видео)

 

Оксана ЯНУШ
Фото Марины КОЗЛОВИЧ и Оксаны ЯНУШ
Видео Елизаветы АЙКЯН

 
 
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Сегодня Кореличчина уверенно шагает вперед, достигая самых высоких результатов во всех сферах деятельности. А залогом успеха является профессионализм,...
 
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