В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В мероприятии приняли участие представители районной власти, воины-интернационалисты, молодёжь, представители организаций и предприятий района.
Были возложены цветы на могилы сенненцев, которые погибли во время военных действий в Афганистане.
Фото А.ЛОЗЮКА.
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В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие...