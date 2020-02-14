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В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

14.02.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из  Афганистана.

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В мероприятии приняли участие представители районной власти, воины-интернационалисты, молодёжь, представители организаций и предприятий района.

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

Были возложены цветы на могилы сенненцев, которые погибли во время военных действий в Афганистане.

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана

Фото А.ЛОЗЮКА.

 
 
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В Сенно прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине вывода советских войск из  Афганистана. В мероприятии приняли участие...
 
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