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В Минске станцевали против насилия над женщинами

14.02.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»). Акция проходит с 2012 года, в ней участвуют женщины из 200 стран. В Беларуси флешмоб проводит пять раз. Организует акцию «Центр по продвижению прав женщин — Ее права». Поучаствовать в танце продолжительностью около четырех минут пришли около 30 человек: женщины, дети и даже несколько мужчин. Как все прошло — в фотографиях TUT.BY.










 
 
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Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»).
 
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