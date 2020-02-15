В Афганистане повстречал земляков

Источник материала: Чырвоны прамень

Александр Шаститко появился на свет в селе с незамысловатым названием Деревня. Сельский паренёк окончил восемь классов в Тяпинской школе, потом освоил профессию слесаря в Новолукомльском профтехучилище. Поработать, впрочем, не успел. Лето пролетело, а осенью призвали в армию.

Если точнее, то отдавать долг Родине парень начал 16 октября 1984 года. Вместе с другими призывниками Александр попал в Марьину Горку. Здесь новоиспеченные воины провели пару недель. Что-то вроде карантина. Параллельно решалась их судьба. Где окажутся, точно не знали.





– В итоге отправили меня в Термез, – рассказывает уроженец Деревни. – В этом приграничном с Афганистаном городе находился знаменитый учебный центр. Когда оказался в Узбекистане, понял, куда меня в итоге определят. Через речку уже Афган. Значит, будут на войну готовить.

Так и вышло. Парня с Чашниччины начали усердно обучать снайперской стрельбе. За три месяца в учебке он здорово поднаторел в этом деле. Стрельбы были очень интенсивные. И дневные, и ночные. К концу обучения Александр здорово владел знаменитой снайперской винтовкой Драгунова. Настала пора солдату отправляться в зону боевых действий.

– Помню хорошо, как погрузили нас на «Уралы» и повезли в Самарканд, – возвращается в далёкое прошлое воин-интернационалист. – Там привели себя в порядок, получили новое обмундирование. А затем самолётом перебросили в Кабул. Попал я служить в 180-й полк. Третья мотострелковая рота. Навыки снайпера особо не пригодились в итоге. До конца 1985 года в основном дежурил на блокпостах. Потом приходилось участвовать в охране полевого хлебозавода. В запас увольнялся в октябре 1986-го. Получается, что в Афганистане пробыл более полутора лет. Всякого хватало. Можно сказать, на ногах малярию перенёс. А незадолго до увольнения желтуху подхватил. Вернулся домой и попал в инфекционное отделение больницы. Пришлось долечиваться. Так что не отгулял дембель толком.

Что больше всего запомнилось Александру Шаститко за время службы в Афганистане? На этот вопрос он отвечает с ходу. Там, на чужой земле, ему повезло встретить земляков. Уроженцы Вишкович – братья Фёдор и Юрий Битяи – в это время также тянули срочную. Один из них служил в особом отделе штаба, и на глаза ему попалось письмо солдата Шастико, которое тот оправлял на малую родину. Как же обрадовались земляки при встрече! Словами не передать. В последствии они много раз виделись, разговаривали, тосковали по дому. Вместе бойцам было легче переносить тяготы службы.

После армии Александр Шаститко устроился слесарем в цех централизованного ремонта Лукомльской ГРЭС. Так трудится тридцать с лишним лет на одном месте. В запас уволился рядовым. Афганская война не принесла новолукомчанину каких-то наград, не дала чинов или званий. Он обычный солдат Афгана, коих тысячи.





В личной жизни воин-интернационалист вполне состоялся. С женой вырастили сына и дочь. В трудовом коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Человек компанейский, весёлый. В нём не каждый и разглядит бывшего «афганца». Но всё же есть что-то такое в глазах этого человека, что выдаёт в нём суровое военное прошлое. У воинов-интернационалистов всегда особая грустинка в глазах прячется. И только им одним ведомо, о чём думают они, когда вспоминают о далёких годах.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.