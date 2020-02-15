ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Афганистане повстречал земляков

15.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Александр Шаститко появился на свет в селе с незамысловатым названием Деревня. Сельский паренёк окончил восемь классов в Тяпинской школе, потом освоил профессию слесаря в Новолукомльском профтехучилище. Поработать, впрочем, не успел. Лето пролетело, а осенью призвали в армию.
Если точнее, то отдавать долг Родине парень начал 16 октября 1984 года. Вместе с другими призывниками Александр попал в Марьину Горку. Здесь новоиспеченные воины провели пару недель. Что-то вроде карантина. Параллельно решалась их судьба. Где окажутся, точно не знали.

В Афганистане повстречал земляков

Александр Шаститко служил в Афганистане в 1985-1986 годах.

– В итоге отправили меня в Термез, – рассказывает уроженец Деревни. – В этом приграничном с Афганистаном городе находился знаменитый учебный центр. Когда оказался в Узбекистане, понял, куда меня в итоге определят. Через речку уже Афган. Значит, будут на войну готовить.
Так и вышло. Парня с Чашниччины начали усердно обучать снайперской стрельбе. За три месяца в учебке он здорово поднаторел в этом деле. Стрельбы были очень интенсивные. И дневные, и ночные. К концу обучения Александр здорово владел знаменитой снайперской винтовкой Драгунова. Настала пора солдату отправляться в зону боевых действий.
– Помню хорошо, как погрузили нас на «Уралы» и повезли в Самарканд, – возвращается в далёкое прошлое воин-интернационалист. – Там привели себя в порядок, получили новое обмундирование. А затем самолётом перебросили в Кабул. Попал я служить в 180-й полк. Третья мотострелковая рота. Навыки снайпера особо не пригодились в итоге. До конца 1985 года в основном дежурил на блокпостах. Потом приходилось участвовать в охране полевого хлебозавода. В запас увольнялся в октябре 1986-го. Получается, что в Афганистане пробыл более полутора лет. Всякого хватало. Можно сказать, на ногах малярию перенёс. А незадолго до увольнения желтуху подхватил. Вернулся домой и попал в инфекционное отделение больницы. Пришлось долечиваться. Так что не отгулял дембель толком.
Что больше всего запомнилось Александру Шаститко за время службы в Афганистане? На этот вопрос он отвечает с ходу. Там, на чужой земле, ему повезло встретить земляков. Уроженцы Вишкович – братья Фёдор и Юрий Битяи – в это время также тянули срочную. Один из них служил в особом отделе штаба, и на глаза ему попалось письмо солдата Шастико, которое тот оправлял на малую родину. Как же обрадовались земляки при встрече! Словами не передать. В последствии они много раз виделись, разговаривали, тосковали по дому. Вместе бойцам было легче переносить тяготы службы.
После армии Александр Шаститко устроился слесарем в цех централизованного ремонта Лукомльской ГРЭС. Так трудится тридцать с лишним лет на одном месте. В запас уволился рядовым. Афганская война не принесла новолукомчанину каких-то наград, не дала чинов или званий. Он обычный солдат Афгана, коих тысячи.

В Афганистане повстречал земляков

Встреча с земляками в далёкой стране дорогого стоила. Справа Александр Шаститко. В центре – Фёдор Битяй.

В личной жизни воин-интернационалист вполне состоялся. С женой вырастили сына и дочь. В трудовом коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Человек компанейский, весёлый. В нём не каждый и разглядит бывшего «афганца». Но всё же есть что-то такое в глазах этого человека, что выдаёт в нём суровое военное прошлое. У воинов-интернационалистов всегда особая грустинка в глазах прячется. И только им одним ведомо, о чём думают они, когда вспоминают о далёких годах.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Шаститко появился на свет в селе с незамысловатым названием Деревня. Сельский паренёк окончил восемь классов в Тяпинской школе, потом
 
Новости дня
Новости общества
 
В ликовании души и чистоте сердца. 15 февраля – Сретение Господне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика