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15 февраля – Сретение Господне

15.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

15 февраля – Сретение Господне

Христианский праздник Сретение Господа Нашего Иисуса Христа отмечается в православии, католицизме и в некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве ежегодно 15 февраля.

Сретение Господне установлен в память об очень знаменательном событии у христиан — встрече Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном в Иерусалимском Храме.

Праздник Сретенье Господне, или в народе Громницы, получил такое название потому что в этот день встретился младенец Иисус Христос со святыми Симеоном и Анной. По еврейскому закону каждого первенца на 40-й день жизни родители должны были принести в храм. Дева Мария во исполнение этого закона принесла в храм младенца               Иисуса. По внушению Святого Духа туда же пришел старец Симеон, которому было предсказано свыше, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя.

Старца сопровождала праведная старица Анна-пророчица, которая тоже давно ждала пришествия Христа. Этот день в народе считался одним из самых больших праздников и днем первой встречи весны, а сретенские морозы считались в народе самыми последними

В этот день в церкви освящали свечи, которые потом зажигали во время грозы и грома, чтобы отогнать беду. В Сретенье крестьяне заботились о домашней птице.

Приметы дня: Если на Сретенье метет снег, то будет поздняя весна. Множество белых звезд на небе тоже указывало на позднюю весну. О будущем урожае судили по погоде: капель в этот день предвещала урожай пшеницы, а вот сильный ветер обещал плодородие фруктовых деревьев.

 

 
 
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Христианский праздник Сретение Господа Нашего Иисуса Христа отмечается в православии, католицизме и в некоторых протестантских конфессиях, в том числе и
 
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