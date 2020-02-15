Чем Лукашенко грозит РФ, «сахарное дело», один пассажир в самолете и коронавирус «вживую» - все за вчера

Хорошо отметили День святого Валентина? Почитали прекрасную историю любви, научные обоснования любви и мужской взгляд на праздник? В соцсетях пошутили по поводу одиночества в этот день, тест прошли по теме? Желаем вам приятных эмоций каждый день, а не только по праздникам (тут подсказка, как легко и бюджетно порадовать вторую половинку), и возвращаемся к другим событиям пятницы.
Февраль, многие болеют, не ходят на работу и в школу — сидят на больничном. Сидят и переживают, а как же оплачивается больничный, а что будет, если просрочил визит к врачу? Рассказываем все нюансы расчета и оплаты больничных. Берегите себя!
Похоже, что «Табакерки» скоро заменят всё. Киоски «Минсктранса» собираются убрать, а талоны начали продавать в «Табакерках». Чиновники киоски убирают и при этом думают, где еще их можно распространять, чтобы люди не почувствовали дискомфорт. И вот еще любопытное. «Минсктранс» объяснил, зачем включал объявления про блокировку валидаторов после начала движения. Вы удивитесь.
Вы часто бывали на рынке «Лебяжий»? Знайте, вчера был последний рабочий день у них, рынок переезжает на новое место. Посмотрели на переезд.
В современном мире сложно понять, почему существует разница в зарплатах мужчин и женщин. А в Беларуси и вовсе рекордно увеличился этот разрыв. Читайте подробнее. Кстати, про зарплаты. В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам. Вы же помните, что уже есть недовольные.
Минимум три силовые структуры заинтересовались ситуацией вокруг продажи зданий государственного Опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина в Минске. Напомним, главный производственный корпус этого работающего завода был выставлен на аукцион за долги, несмотря на то, что его стоимость в разы превышает сумму задолженности.
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Наши герои прожили вместе всю жизнь, их браку 60 лет, но и сегодня они выглядят влюбленными и счастливыми. Мы решили к празднику подобрать для этой чудесной пары два стильных образа для свидания друг с другом. Читать их мудрые советы — одно удовольствие. «Слушайте ветеранов любовного фронта — это полезно».
Мы очень любим рассказывать об успехах наших читателей. Татьяна уехала из маленькой Вилейки в Нью-Йорк и покорила этот город. Сейчас Татьяна работает в компании, чью продукцию нахваливают культовые бьюти-блогеры. Героиня говорит, что Нью-Йорк — это маленький мир, который кардинально отличается от США во всем. Там говорят, если выживешь в Нью-Йорке, сможешь выжить везде.
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