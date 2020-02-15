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Чем Лукашенко грозит РФ, «сахарное дело», один пассажир в самолете и коронавирус «вживую» - все за вчера

15.02.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Хорошо отметили День святого Валентина? Почитали прекрасную историю любви, научные обоснования любви и мужской взгляд на праздник? В соцсетях пошутили по поводу одиночества в этот день, тест прошли по теме? Желаем вам приятных эмоций каждый день, а не только по праздникам (тут подсказка, как легко и бюджетно порадовать вторую половинку), и возвращаемся к другим событиям пятницы.

САМОЕ ВАЖНОЕ


Фото: пресс-служба президента Беларуси

  • Февраль, многие болеют, не ходят на работу и в школу — сидят на больничном. Сидят и переживают, а как же оплачивается больничный, а что будет, если просрочил визит к врачу? Рассказываем все нюансы расчета и оплаты больничных. Берегите себя!

  • Похоже, что «Табакерки» скоро заменят всё. Киоски «Минсктранса» собираются убрать, а талоны начали продавать в «Табакерках». Чиновники киоски убирают и при этом думают, где еще их можно распространять, чтобы люди не почувствовали дискомфорт. И вот еще любопытное. «Минсктранс» объяснил, зачем включал объявления про блокировку валидаторов после начала движения. Вы удивитесь.

  • Число жертв коронавируса все растет. Вчера первый случай заболевания выявили в Египте, а в Минске готовят еще один реабилитационный центр к приезду студентов из Китая. А еще ученые впервые показали коронавирус "вживую".

  • Вы часто бывали на рынке «Лебяжий»? Знайте, вчера был последний рабочий день у них, рынок переезжает на новое место. Посмотрели на переезд.


  • В современном мире сложно понять, почему существует разница в зарплатах мужчин и женщин. А в Беларуси и вовсе рекордно увеличился этот разрыв. Читайте подробнее. Кстати, про зарплаты. В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам. Вы же помните, что уже есть недовольные.

  • Минимум три силовые структуры заинтересовались ситуацией вокруг продажи зданий государственного Опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина в Минске. Напомним, главный производственный корпус этого работающего завода был выставлен на аукцион за долги, несмотря на то, что его стоимость в разы превышает сумму задолженности.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Наши герои прожили вместе всю жизнь, их браку 60 лет, но и сегодня они выглядят влюбленными и счастливыми. Мы решили к празднику подобрать для этой чудесной пары два стильных образа для свидания друг с другом. Читать их мудрые советы — одно удовольствие. «Слушайте ветеранов любовного фронта — это полезно».


  • Мы очень любим рассказывать об успехах наших читателей. Татьяна уехала из маленькой Вилейки в Нью-Йорк и покорила этот город. Сейчас Татьяна работает в компании, чью продукцию нахваливают культовые бьюти-блогеры. Героиня говорит, что Нью-Йорк — это маленький мир, который кардинально отличается от США во всем. Там говорят, если выживешь в Нью-Йорке, сможешь выжить везде.

  • А еще мы обожаем истории, когда люди находят свое призвание и кайфуют от того, что делают. Расскажем вам сладкие истории наших героев, которые из скучных офисов ушли с головой в кондитерский мир. Не пропустите.

  • Вот это очень полезный материал: на ваши вопросы по проблемам со зрением ответили офтальмологи. Читайте скорее, возможно, найдете ответ на давно волнующий вопрос. Но лучше, конечно, обратиться к врачу, если что-то беспокоит.

  • Ничего себе, правозащитники подали в суд на… МВД. Да, все из-за содержания людей в тюрьмах, а точнее из-за «ресничек» на окнах. Что к чему, узнаете из нашей заметки.

  • Наверное, многим случалось ехать в автобусе в одиночестве. А многим ли довелось одним лететь в самолете? Наш герой утверждает, что на рейсе до Питера в первый день этого года он был единственным пассажиром на борту самолета.

  • Парень попросил в минском кафе «гарбаты», а дальше такое началось… Продавец его попросила говорить на русском языке, разгорелся скандал. Парень написал об этом пост в соцсетях, историю подхватили СМИ, дошло до России, где в адрес минчанина посыпались гневные комментарии и обвинения в национализме.

  • Беларусь поставила цель через пять лет довести количество прямых иностранных инвестиций на чистой основе до 3 млрд долларов. Пока же иностранные компании вкладывают совсем небольшие объемы средств, хоть страна и находится в привлекательном регионе. Каковы шансы удвоить приток иностранного капитала?

  • Отправиться в путешествие длинною пять лет, посетить 30 стран и рисовать-рисовать-рисовать. Невероятно интересно смотреть вместо фотографий рисунки тех мест, где побывала героиня.


  • 14 февраля художественный мир праздновал большой юбилей УНОВИСа. 100 лет назад эта школа зародилась в Витебске — и сумела повлиять на мировую культуру и проникнуть в нашу повседневность. Где сегодня мы можем увидеть то, что создавали художники УНОВИСа? Какое «новое искусство» они утверждали? Почему судьба многих из них сложилась трагически? Рассказываем. Кстати, вот как в Витебске отметили юбилей. И еще пару слов об искусстве: в Беларусь вернулись работы пяти художников.

Все новости пятницы, 14 февраля

Кстати, подсказываем новое место для хорошего вечера субботы (если не хотите никуда выбираться, вот вам тест по фото для развлечения). Погодка как раз будет для прогулок по городу. Осталось только выбрать стильный наряд. Желаем вам приятных встреч и побольше романтики в жизни (пусть даже в вагоне метро).

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Хорошо отметили День святого Валентина? Рассказываем о самых интересных событиях пятницы.
 
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