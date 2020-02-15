Чем Лукашенко грозит РФ, «сахарное дело», один пассажир в самолете и коронавирус «вживую» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Хорошо отметили День святого Валентина? Почитали прекрасную историю любви , научные обоснования любви и мужской взгляд на праздник? В соцсетях пошутили по поводу одиночества в этот день, тест прошли по теме? Желаем вам приятных эмоций каждый день, а не только по праздникам (тут подсказка , как легко и бюджетно порадовать вторую половинку), и возвращаемся к другим событиям пятницы.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Вы часто бывали на рынке «Лебяжий» ? Знайте, вчера был последний рабочий день у них, рынок переезжает на новое место. Посмотрели на переезд .

Число жертв коронавируса все растет . Вчера первый случай заболевания выявили в Египте, а в Минске готовят еще один реабилитационный центр к приезду студентов из Китая. А еще ученые впервые показали коронавирус "вживую" .

Похоже, что «Табакерки» скоро заменят всё. Киоски «Минсктранса» собираются убрать, а талоны начали продавать в «Табакерках» . Чиновники киоски убирают и при этом думают, где еще их можно распространять , чтобы люди не почувствовали дискомфорт. И вот еще любопытное. «Минсктранс» объяснил , зачем включал объявления про блокировку валидаторов после начала движения. Вы удивитесь.

Февраль, многие болеют, не ходят на работу и в школу — сидят на больничном . Сидят и переживают, а как же оплачивается больничный, а что будет, если просрочил визит к врачу? Рассказываем все нюансы расчета и оплаты больничных. Берегите себя!

Минимум три силовые структуры заинтересовались ситуацией вокруг продажи зданий государственного Опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина в Минске. Напомним, главный производственный корпус этого работающего завода был выставлен на аукцион за долги, несмотря на то, что его стоимость в разы превышает сумму задолженности.

В современном мире сложно понять, почему существует разница в зарплатах мужчин и женщин . А в Беларуси и вовсе рекордно увеличился этот разрыв. Читайте подробнее . Кстати, про зарплаты. В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам. Вы же помните, что уже есть недовольные.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Наши герои прожили вместе всю жизнь , их браку 60 лет, но и сегодня они выглядят влюбленными и счастливыми. Мы решили к празднику подобрать для этой чудесной пары два стильных образа для свидания друг с другом . Читать их мудрые советы — одно удовольствие. «Слушайте ветеранов любовного фронта — это полезно».

Мы очень любим рассказывать об успехах наших читателей. Татьяна уехала из маленькой Вилейки в Нью-Йорк и покорила этот город. Сейчас Татьяна работает в компании, чью продукцию нахваливают культовые бьюти -блогеры. Героиня говорит , что Нью-Йорк — это маленький мир, который кардинально отличается от США во всем. Там говорят, если выживешь в Нью-Йорке, сможешь выжить везде.

А еще мы обожаем истории, когда люди находят свое призвание и кайфуют от того, что делают. Расскажем вам сладкие истории наших героев, которые из скучных офисов ушли с головой в кондитерский мир. Не пропустите .

Вот это очень полезный материал: на ваши вопросы по проблемам со зрением ответили офтальмологи. Читайте скорее, возможно, найдете ответ на давно волнующий вопрос . Но лучше, конечно, обратиться к врачу, если что-то беспокоит.

Ничего себе, правозащитники подали в суд на… МВД. Да, все из-за содержания людей в тюрьмах, а точнее из-за «ресничек» на окнах. Что к чему, узнаете из нашей заметки .

Наверное, многим случалось ехать в автобусе в одиночестве. А многим ли довелось одним лететь в самолете? Наш герой утверждает , что на рейсе до Питера в первый день этого года он был единственным пассажиром на борту самолета.

Парень попросил в минском кафе «гарбаты», а дальше такое началось… Продавец его попросила говорить на русском языке, разгорелся скандал. Парень написал об этом пост в соцсетях, историю подхватили СМИ, дошло до России, где в адрес минчанина посыпались гневные комментарии и обвинения в национализме.

Беларусь поставила цель через пять лет довести количество прямых иностранных инвестиций на чистой основе до 3 млрд долларов. Пока же иностранные компании вкладывают совсем небольшие объемы средств, хоть страна и находится в привлекательном регионе. Каковы шансы удвоить приток иностранного капитала?