15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. Из писем уроженцев Кореличчины Николая Кузьмицкого и Георгия Татура, погибших в Афганистане

Источник материала: Полымя

Адзінай і такой неабходнай сувяззю са сваімі сем’ямі салдатаў і афіцэраў, якія выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане, былі лісты. Яны – нямыя сведкі той страшэннай несправядлівасці, тых жудасных падзей. Кароткія, рэдкія, нешматслоўныя… Але такія доўгачаканыя і радасныя, як эліксір для душы. Неслі яны добрую вестку аб тым, што самы блізкі і дарагі – сын, брат, муж альбо сябар – жывы. Кожнае слова, кожны знак прыпынку ў атрыманым лісце знаходзілі водгук у сэрцах тых, хто чакаў, спадзяваўся, верыў. Яны чыталіся, перачытваліся дзясяткі, а можа, і сотні разоў…





Падчас баявых дзеянняў на афганскай зямлі загінулі сотні юнакоў, у тым ліку чатыры жыхары Карэліцкага раёна: Георгій Татур, Мікалай Кузьміцкі, Сяргей Філончык і Васілій Федарака. Аб іх жыцці на чужбіне, за тысячы кіламетраў ад роднай зямлі і блізкіх людзей, мы даведваемся з лістоў, чытаць якія без слёз проста немагчыма. Яны прабіраюць да глыбіні душы, да мурашак па скуры.

Чытаючы лісты салдатаў, здаецца, што ўсё добра, службовая камандзіроўка хутка закончыцца, юнакі вернуцца дадому. Аднак у вайны свае правілы і законы. Галасы салдатаў назаўсёды ўвекавечаны ў радках, напоўненых горыччу ўспамінаў аб загінулых у Афганістане.

З пісьма Мікалая Кузьміцкага да сяброўкі:

“Здравствуй, дорогая моя Иринка!

С горячим солдатским приветом из далёкого Афганистана к тебе Коля! Сегодня, а именно 13 февраля 1982 года, получил от тебя сразу два письма, чему несказанно рад. Как я долго ждал этих писем, ты не можешь себе представить, милая моя девчонка, что за это время пришлось передумать. Что поделаешь, придется простить тебя за столь долгое молчание, но только прошу тебя, Иринка, больше не делать так. Хорошо? Дела мои солдатские идут нормально, скоро уже будет год моей службы, год нашей с тобой разлуки.

Знаю, Иришка, как трудно ждать солдата, что два года могут показаться вечностью, потому что многое может измениться и в мыслях, и в отношениях. Ты пишешь, что Новый год прошел нормально, что тост поднимала за меня, спасибо тебе за это, за то, что не забыла. Я в это время находился на посту, всех поздравил с Новым годом тоже.

Знаешь, Иринка, здесь, в Афганистане, как нигде, меняется человек. Извини, пожалуйста, тебе, может быть, трудно будет понять меня. Здесь многие ребята, которым 20-21 год, уходят отсюда седыми. Но это так, к слову…»





З пісем Георгія Татура бацькам:

“Дорогие мои мама, папа, Гена!

Пользуясь случаем, шлю вам весточку. У меня все нормально. Жив, здоров. Нахожусь в длительной командировке…

Хотел я этот Новый год встретить с вами, но уж такова моя работа, которая полна всяких неожиданностей. Поэтому поздравляю вас с Новым 1980-м годом! Желаю всего самого хорошего, а более всего – счастья! Ибо в этом слове всё…”

Снежань, 1979 год

“…Извините, что пишу редко. Так уж получилось, что вместо отпуска, вместо встречи с семьей (Аленой и Снежкой) и вами и Нового года в кругу своих я попал в командировку. И сколько она еще продлится, я не знаю. О том, где я, вы, наверное, догадались. Не волнуйтесь, у меня все нормально. Жив-здоров. Работа у меня спокойная. Так что все хорошо. Когда приеду в отпуск, пока не знаю. Не раньше, чем через 2 месяца. Так что не переживайте, не расстраивайтесь понапрасну. Единственное, чего не хватает, – это белого материала для подшивания воротников и сигарет. Если пришлете, то буду очень благодарен… У нас погода нормальная. Лежит снежок, но тепло. Ночью прохладнее. Но местные люди говорят, что скоро, недели через три, уже будет тепло, зацветут апельсины…

…Напишите. Дорога каждая весточка из дома, а здесь особенно”.

18 студзеня 1981 года

“Высылаю вам несколько фотографий. Разные моменты жизни здесь. С ребятами возле отеля, у старой крепости, на привале в поле, перед агитпробегом. У меня, как видите на снимках, все нормально. Все по-старому. С питанием нормально. Весной посадили лук. Сейчас уже ждем редиску. А лук уже потребляем. Дают шпроты, селедку. Сейчас идет свежая картошка. Так что в отношении питания все нормально. И вообще все нормально. Вот и все мои новости, дела. Пишите. От вас очень редко приходят письма.

Целую всех, Юра”.

24 сакавіка 1981 года





Падрыхтавала Аксана ЯНУШ

Фота аўтара і з адкрытых інтэрнэт-крыніц