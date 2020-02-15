Мы были добровольцами, хоть и служили по призыву

Источник материала: Газета Авангард

Героев очередной публикации «Авангарда» объединяет не только общее место работы – оба трудятся в РУП «Белоруснефть-Особино», но и Афганистан.

Когда-то их награждали за ратные подвиги, а сегодня они – герои мирных будней. Бывшие фронтовики не любят вспоминать об афганской войне, тем более делиться воспоминаниями. Охотнее рассказывают о работе, семье, успехах детей. И тем ценнее их рассказы.





Боевое крещение Александр Савельев прошел в 1988 году, незадолго до вывода советских войск. Провел в Афганистане 9 месяцев, но память о них не покидает даже спустя три десятка лет.

– До призыва в армию я успел окончить Гомельское ПТУ-22. Довелось даже служить с товарищем по училищу. Он тоже вернулся домой. Сначала мы попали в Теджен (Туркменистан), в учебку, через полгода – в Новосибирск. Я получил военную специальность санинструктора и был переправлен в Афганистан, в провинцию Шинданд. Я видел кровь и смерть, но рассказывать об этом не хочу. Если честно, поначалу даже испугаться не успел. Некогда было. Когда надо помогать боевому товарищу, о страхе особо не задумываешься. Не люблю я это вспоминать. Хочу всё забыть, стереть из памяти, но порой война возвращается в снах, – рассказывает Александр Анатольевич.

С войны он счастливо вернулся домой в родную деревню Радеево, не пополнив печальной статистики пропавших без вести, ставших инвалидами или погибших. Дома его ждали родители и три брата. Вскоре Александр женился. Жена Валентина подарила ему двух замечательных дочерей и сына. Вот уже 15 лет он работает сварщиком цеха тепловых и водоканализационных сетей. Профессия сварщика относится к престижным рабочим специальностям, а классные и опытные специалисты на вес золота. Александр Савельев из их когорты. Он добился признания в своей профессии, стал мастером сварки, имя которому – сварщик 5 разряда. Ему доверяют самые ответственные работы.

Кстати, металлоконструкции, украшающие площадку перед административным зданием РУП «Белоруснефть-Особино» в новогодние и рождественские праздники, – его работа. За добросовестный труд в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности он был награжден Почетной грамотой предприятия.

Александр Сергеенко попал в Афганистан в 1983 году еще совсем мальчишкой, в 19 лет.

– Как и многие, я поехал в Афганистан, будучи молодым парнем. Сразу после школы был призван в армию, год отслужил на пограничной заставе в Туркменистане, а потом начальник заставы объявил: «Надо исполнить свой интернациональный долг. У кого есть уважительная причина, может не ехать». Никто не ушел. Так что можно сказать, что мы были добровольцами, хоть и служили по призыву. И я, и мои товарищи – все сделали это сознательно. Это была почетная обязанность. Год отслужил в десантно-штурмовой группе в Афганистане. Награжден медалью «За отвагу».

О войне Александр Сергеенко не обронил ни слова. Сказал: «Не принято это у нас. Вернулся живым – и хорошо». Правда, для отца Александра эта война не прошла бесследно: сердце не выдержало. Когда он узнал, что сын в Афганистане, у него случился инфаркт. А спустя 10 лет его не стало. Александр не любит вспоминать то время, а вот о фронтовом братстве, друзьях-однополчанах говорит с удовольствием. Они до сих пор встречаются: ездят друг к другу в гости за тысячи километров.

Александр Иванович – гомельчанин, 4-й год работает в структурном подразделении РУП «Белоруснефть-Особино». Он – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда. Кстати, двое сыновей, а у него их три, пошли по стопам отца и тоже подались в строители. Ответственный, трудолюбивый и высококвалифицированный специалист, выполняет свои обязанности на совесть: четко и профессионально – так отзывается об Александре начальник ремонтно-строительного участка Вячеслав Кашлачев.

Всего в РУП «Белоруснефть-Особино» работают 11 воинов-интернационалистов. На предприятии есть хорошая традиция: каждый год ветераны Афганистана собираются за круглым столом с руководством предприятия и говорят о насущных проблемах, поднимают волнующие вопросы. Такая встреча состоялась и в нынешнюю 31-ю годовщину вывода советских войск.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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